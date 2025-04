Monterrey x Pachuca ASSISTIR AO VIVO HOJE (27/04), LIGA MX, Mexicano PALPITES, ESCALAÇÕES

A PARTIDA entre Monterrey x Pachuca é válida pelo Campeonato Mexicano, Liga MX ou ainda a Liga Mexicana 2024/2025. Contudo, a bola rola HOJE (27) às 22h30 hs (horário de Brasília). A partida tem Monterrey como o mandante da partida e quer buscar a vitória sobre seus domínios.

Noticias do Campeonato Mexicano

Monterrey x Pachuca: Tudo sobre o confronto decisivo do Play-In da Liga MX 2025

Nesta segunda-feira, 28 de abril de 2025, Monterrey e Pachuca se enfrentam em um duelo decisivo válido pelo Play-In do Clausura da Liga MX. A partida acontece no Estadio BBVA, em Monterrey, com início às 01h30 UTC (22h30 no horário de Brasília) . (CF Monterrey vs CF Pachuca live score, H2H and lineups )

Contexto do Confronto

Ambas as equipes encerraram a fase regular com 28 pontos, ocupando as 7ª e 8ª posições na tabela, respectivamente. O confronto direto é crucial para definir quem avançará às quartas de final do Clausura 2025. Na última vez que se enfrentaram, em janeiro, o Pachuca venceu por 3 a 2 fora de casa, o que adiciona um elemento de revanche para o Monterrey . (Monterrey vs. Pachuca – 28 April)

Desempenho Recente

Monterrey:

Vitórias recentes contra León (2-0) e Club América (1-0) demonstram uma equipe em ascensão.

Derrotas para Tigres (1-2) e Tijuana (1-2) indicam certa inconsistência.

Pachuca:

Triunfos sobre Necaxa (5-3) e Club América (1-0) mostram poder ofensivo.

Derrotas para Atlético San Luis (1-2) e Toluca (2-3) levantam dúvidas sobre a defesa.

Estatísticas e Histórico

Nos últimos cinco confrontos diretos, o Monterrey leva vantagem com três vitórias contra duas do Pachuca. No entanto, o último encontro terminou com vitória do Pachuca por 3 a 2, o que pode influenciar psicologicamente os jogadores .

Onde Assistir

A partida será transmitida ao vivo por canais esportivos locais e plataformas de streaming. Além disso, sites como Sofascore e Flashscore oferecem cobertura em tempo real com estatísticas detalhadas e comentários minuto a minuto . (CF Monterrey vs CF Pachuca live score, H2H and lineups – Sofascore)

Expectativas

Com ambos os times buscando a classificação, espera-se um jogo equilibrado e disputado. O Monterrey, jogando em casa, pode ter uma leve vantagem, mas o histórico recente do Pachuca indica que a equipe está preparada para desafios fora de casa.

Este confronto promete emoções fortes e será decisivo para as pretensões de ambos os clubes na temporada.

A Primera División de México, ou a Liga MX, tem um grande patrocinador que renomeia a liga. Assim, a liga passou a se chamar, desde 2013, Liga BBVA Bancomer. Esta é a liga mais forte da América do Norte e envolve os melhores times daquele país. A competição tem 18 times na série A. Entretanto, na temporada de 2019/2020, não houve rebaixamento e um clube foi adicionado à liga, totalizando, agora 19 times.

A maior parte do campeonato é transmitida pelas principais redes de televisão como Univision, Telemundo, Fox Sports e ESPN. Além dessas opções, os espectadores têm a escolha de plataformas como TUDN, ViX, Azteca Deportes En Vivo, Azteca 7, ESPN Mexico, Fanatiz Mexico, Fox Sports Premium e Afizzionados para acompanhar os jogos da Liga MX Apertura 2024, garantindo uma ampla cobertura para os fãs do futebol mexicano em diferentes plataformas e canais.

Campeonato Mexicano.