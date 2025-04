Artesãs recebem certificados em oficinas que preparam para o 40º Salão do Artesanato Paraibano — Governo da Paraíba

O Governo do Estado, por meio da Secretaria de Estado do Turismo e Desenvolvimento Econômico (Setde) e do Programa de Artesanato da Paraíba (PAP), em parceria com o SEBRAE, está realizando uma série de oficinas criativas para capacitar artesãos em preparação para o 40º Salão do Artesanato Paraibano. Nesta sexta (25/04) e sábado (26/04), foram realizadas as entregas de certificados para participantes em Campina Grande e Araruna, respectivamente.

Em Araruna, 14 artesãs especializadas em macramê – técnica que será homenageada no Salão deste ano – concluíram a formação ministrada pela conceituada estilista Carol Teixeira. Já em Campina Grande, as artesãs participaram de uma imersão em técnicas de design e profissionalização com o renomado designer Sérgio Matos, que também ministrará a próxima oficina em João Pessoa, entre os dias 6 e 10 de maio.

A secretária da Setde, Rosália Lucas, destacou que “as formações são essenciais para aprimorar as técnicas e impulsionar o artesanato local. Cada peça criada pelas nossas artesãs carrega identidade cultural e grande potencial econômico.”

Marielza Rodriguez, gestora do PAP, afirmou que as oficinas criativas representam muito mais que capacitação técnica. “São oportunidades de valorização dos saberes tradicionais e de geração de renda para as nossas artesãs. O macramê, que será homenageado no 40º Salão, é um exemplo dessa riqueza que queremos mostrar ao mundo”, salientou.

Com o tema “A Arte de Dar Nós”, o 40º Salão do Artesanato Paraibano acontecerá de 11 a 29 de junho, integrando a programação d’O Maior São João do Mundo, em Campina Grande. As oficinas fazem parte da estratégia do Governo do Estado para valorizar as tradições paraibanas e oferecer ferramentas para a profissionalização dos artesãos.

As cerimônias em Campina Grande e Araruna contaram com a presença de Anne Ferreira, representando a Setde; Yara Alencar, coordenadora de Capacitação do PAP; e Giogiane Luna, técnica do PAP. Na solenidade de Campina Grande, a gestora de Projetos de Turismo do Sebrae, Rosa Maria Correia, marcou presença. Em Araruna, a entrega dos certificados contou com a presença do prefeito da cidade, Availdo Azevedo, e do vice-prefeito Iran Pontes.

TRABALHO CONTÍNUO

A primeira-dama da Paraíba, Ana Maria Lins, presidente de honra do Programa do Artesanato Paraibano (PAP), realizou um ciclo de visitas técnicas aos artesãos que serão homenageados no 40° Salão do Artesanato Paraibano, passando por Campina Grande (7/4), Araruna (8/4) e João Pessoa (15/4), onde participou da reunião final no Centro de Referência do Artesanato Paraibano (Crap) para acertar os detalhes da homenagem aos 50 artesãos especializados em macramê.

Para ela, as capacitações fazem parte da receita do sucesso dos Salões. “Com a expertise de profissionais como Carol Teixeira e Sérgio Matos, estamos qualificando nossos artistas populares para que possam inovar sem perder suas raízes, tornando o artesanato da Paraíba cada vez mais competitivo. E essa é apenas a primeira etapa – até o Salão em junho, teremos muitas outras ações para fortalecer esse setor que é tão importante para nossa cultura e economia.”