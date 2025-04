ASSISTIR Confiança x Ponte Preta Ao VIVO Grátis Brasileiro SÉRIE C 2025, HOJE (26/04), PRÉ-JOGO, PALPITES

A partida entre Confiança x Ponte Preta é válida pelo Brasileirão série C 2025. A bola rola HOJE (26/04) às 17 hs (horário de Brasília). A partida tem o primeiro time do confronto como o mandante da partida e quer buscar a vitória sobre seus domínios.

Confiança x Ponte Preta – Brasileirão Série C (26/04/2025, às 17h de Brasília)

Neste sábado, 26 de abril de 2025, Confiança e Ponte Preta se enfrentam pela terceira rodada da Série C do Campeonato Brasileiro. O jogo será realizado na Arena Batistão, em Aracaju, com início às 17h (horário de Brasília) citeturn0search1.

Onde assistir Confiança x Ponte Preta ao vivo

A partida será transmitida ao vivo pelos canais Nosso Futebol, DAZN, Zapping e Band. Além disso, o jogo estará disponível no canal oficial do Nosso Futebol no YouTube citeturn0search5turn0search8.

Situação das equipes

O Confiança ocupa atualmente a 11ª posição na tabela, com 3 pontos conquistados em duas partidas. A equipe venceu o Caxias por 2 a 1 na última rodada, após uma derrota na estreia para o Botafogo-PB por 3 a 0 citeturn0search2.

A Ponte Preta está na 5ª colocação, com 4 pontos. O time paulista venceu o Retrô na estreia por 3 a 1 e empatou com o Ypiranga na segunda rodada. A Macaca busca manter a invencibilidade e se aproximar do G-4 citeturn0search2.

Prováveis escalações

Confiança (técnico: Paulo Foiani):

Matheus Cabral; Thiago Ennes, Adalberto, Raphael, Raphinha; Dione, Luan Silva, Ítalo; Lucas Vieira, Willians Santana, Renan Gorne.

Ponte Preta (técnico: Alberto Valentim):

Diogo Silva; Maguinho, Saimon, Danilo Barcelos; Wanderson, Luiz Felipe, Léo Índio, Arthur; Serginho, Victor Andrade, Jean Dias citeturn0search14.

Retrospecto recente

Nos últimos quatro confrontos entre as equipes, a Ponte Preta leva vantagem com três vitórias e um empate. O último encontro ocorreu em 20 de novembro de 2021, com vitória da Ponte Preta por 1 a 0 citeturn0search19.

Palpite para Confiança x Ponte Preta

O confronto promete ser equilibrado, com ambas as equipes buscando a vitória para se aproximar das primeiras posições. O Confiança, jogando em casa, pode levar vantagem, mas a Ponte Preta tem mostrado consistência nas primeiras rodadas.

Palpite: Confiança 1 x 1 Ponte Preta

Conclusão

A Série C 2025 começa com confrontos promissores e cobertura completa do Nosso Futebol, sendo essencial para os fãs que desejam acompanhar de perto as batalhas pelo acesso à Série B. Com clubes tradicionais e emergentes, a competição deve ser uma das mais equilibradas dos últimos anos.

Fique ligado nas transmissões, torça pelo seu time e acompanhe os palpites e análises ao longo do torneio!

Como assistir à Série C em 2025?

Band (TV aberta): 2 jogos por rodada, sempre aos sábados

2 jogos por rodada, sempre aos sábados Nosso Futebol+ (pay-per-view): todos os jogos ao vivo

todos os jogos ao vivo YouTube do Nosso Futebol: 1 jogo gratuito por rodada

A Band aposta em uma estratégia de regionalização para impulsionar a audiência, selecionando confrontos com maior apelo nas principais praças do país. Um dos jogos exibidos semanalmente será voltado para o público nordestino — com foco em cidades como Recife (PE), casa do Náutico —, enquanto o outro jogo será direcionado ao interior de São Paulo, com destaque para clubes como Ponte Preta e Guarani.

Mais informações

