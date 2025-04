Semob-JP realiza encontro do Plano Nacional de Redução de Mortes e Lesões no Trânsito

A Superintendência Executiva de Mobilidade Urbana (Semob-JP) realizou, na manhã desta quinta-feira (24), um encontro de coordenadores e suplentes do Plano Nacional de Redução de Mortes e Lesões no Trânsito (PNATRANS) com os órgãos trânsito da Região Metropolitana de João Pessoa. O objetivo do encontro foi capacitar os coordenadores a manusear a plataforma do Governo Federal, trocas informações e sanar dúvidas. A explanação foi realizada no auditório da Semob-JP, no bairro do Cristo, e foi ministrada Greyce Santos, coordenadora do PNATRANS do Estado da Paraíba e representante do Departamento Estadual de Trânsito (Detran-PB).

Na abertura do evento, o superintendente executivo da Semob-JP, Expedito Leite Filho, falou da satisfação de receber os representantes dos órgãos de trânsito. “É com alegria que sediamos esse encontro para capacitar nossos coordenadores municipais com dados tão importantes com foco principal na redução da violência no trânsito e, conseguintemente, salvar vidas. Informamos também que a partir de maio, retornaremos com as reuniões do Comitê de Estudos e Monitoramento de Acidentes de Trânsito da Semob-JP, que tem o objetivo analisar as causas dos sinistros de trânsito e desenvolver ações para promover a segurança viária na cidade de João Pessoa”, destacou.

A coordenadora do PNATRANS na Paraíba, Greyce Santos, explicou que a meta principal do Plano é, ao longo de dez anos, reduzir em pelo menos 50% o índice nacional de mortes no trânsito por grupo de habitantes, tomando como referência dados de 2020. “O PNATRANS prever que os órgão municipais e as instituições tenham ações voltadas para a redução de vítimas de trânsito e precisam informar para a Secretaria Nacional de Trânsito (Senatran), a responsável por monitorar, fiscalizar e cobrar a adesão ao Plano. Então, estamos aqui para compartilhar e tirar dúvidas”, declarou, Greyce Santos.

Cinthyonara Targino, coordenadora do PNATRANS da Semob-JP, descreveu o orgulho e da satisfação da realização desse encontro tão importante para a redução de sinistros. “Essa capacitação é de fundamental importância para a compreensão do funcionamento do painel do PNATRANS, bem como dos procedimentos adequados para o correto preenchimento de informações no portal do Governo Federal. A Semob reafirma seu compromisso em atuar de forma ativa e alinhada às diretrizes estabelecidas pelo PNATRANS, com o objetivo de contribuir efetivamente para a redução de lesões e mortes no trânsito, conforme previsto no Plano Nacional”, contou.

Participaram do encontro, além da Semob-JP, a Semob/Cabedelo e o Batalhão de Policiamento de Trânsito da Paraíba (BPTran-PB).

O PNATRANS foi instituído pela Lei nº 13.614, de 11 de janeiro de 2018, com o objetivo de orientar gestores de trânsito no Brasil na implementação de ações destinadas a reduzir mortes e lesões no trânsito, alinhando-se à Nona Década de Segurança no Trânsito da Organização das Nações Unidas (ONU).