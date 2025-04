Por MRNews



Mulher morre após misturar produtos de limpeza para lavar o banheiro, e caso serve de alerta

Em um trágico incidente ocorrido em Goiânia, uma mulher de 63 anos, identificada como Deusineide de Sousa, perdeu a vida após inalar uma mistura de produtos de limpeza enquanto limpava o banheiro de sua casa. O caso, que aconteceu na última sexta-feira (18), serve como um alerta sobre os riscos de misturar produtos de limpeza de forma inadequada.

O que aconteceu?

De acordo com relatos do marido da vítima, Josemar Carlos da Silva, o casal havia acabado de almoçar quando Deusineide decidiu realizar a limpeza do banheiro. Ela preparou uma mistura contendo cloro e desengraxante automotivo, sem saber dos perigos que essa combinação poderia representar para sua saúde.

Logo após aplicar o produto, a mulher começou a se sentir mal, deixando o banheiro e indo até o sofá. Ela pediu água e, progressivamente, perdeu os sentidos. O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi chamado, mas, ao chegar no local, a equipe constatou que Deusineide já estava sem vida.

Irmã do Papa Francisco; A Verdade Por Trás da Distância de 12 Anos

Vale Tudo; César tem a maior surpresa do mundo ao abrir a mala que roubou do avião

A causa da morte e a investigação

A morte de Deusineide é suspeita de ter sido causada por intoxicação devido à inalação dos gases resultantes da mistura dos produtos de limpeza. A Polícia Civil está investigando o caso, e a família aguarda o laudo do Instituto Médico Legal (IML) para confirmar a causa exata da morte.

Riscos da mistura de produtos de limpeza

Esse caso trágico serve de alerta sobre os perigos que envolvem o uso inadequado de produtos de limpeza em casa. A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) alerta que, embora produtos como cloro, vinagre, álcool, e desinfetantes sejam seguros quando usados conforme as instruções do fabricante, misturá-los pode liberar gases extremamente tóxicos. Essa combinação pode ser fatal, pois a inalação desses gases pode causar danos respiratórios e até levar à morte, como infelizmente aconteceu com Deusineide.

Entre os produtos que não devem ser misturados estão o cloro e o desengraxante automotivo, bem como outros produtos populares de limpeza, como amônia, detergentes e água-oxigenada. Misturas caseiras, muitas vezes feitas sem o conhecimento dos riscos envolvidos, podem gerar reações químicas perigosas.

Prevenção e cuidados

Para evitar tragédias como a que aconteceu em Goiânia, é fundamental seguir as orientações dos fabricantes ao usar produtos de limpeza e nunca misturá-los sem conhecimento. Caso você sinta sintomas como tontura, náusea ou falta de ar ao manusear esses produtos, é importante sair imediatamente do local e procurar atendimento médico.

Quanto ganha o vice-campeão do BBB? Veja a bolada que Guilherme levou no BBB25

Vale Tudo; Fátima mostra que não tem limites e toma atitude polêmica no velório de Rubinho

Este caso reforça a importância de aumentar a conscientização sobre os riscos de manuseio inadequado de produtos de limpeza, além de destacar a necessidade de seguir as recomendações de segurança para evitar acidentes fatais.

Conclusão

A morte de Deusineide é uma triste lembrança de que pequenos descuidos em casa podem ter consequências fatais. Além de ser um alerta sobre os riscos das misturas caseiras, este incidente evidencia a necessidade de um maior cuidado ao utilizar produtos químicos, para garantir a segurança de todos no ambiente doméstico.

Vale Tudo: César se decepciona ao abrir mala trocada com a de Marco Aurélio

Nos próximos capítulos eletrizantes da novela Vale Tudo, os telespectadores vão acompanhar uma sequência cheia de reviravoltas envolvendo César (Cauã Reymond), Maria de Fátima (Bella Campos) e Marco Aurélio (Alexandre Nero). O mistério que gira em torno da mala recheada de dólares roubada de Marco Aurélio promete movimentar a trama e mostrar que nem todo golpe dá certo.

Tudo começa quando César, após um voo de retorno do litoral ao Rio de Janeiro, decide trocar sua mala por outra aparentemente mais sofisticada. Ele acredita que qualquer conteúdo seria mais valioso do que suas próprias roupas. A troca é revelada logo após uma noite romântica com Fátima, que se entusiasma com a possibilidade de enriquecer rapidamente: “Tem que abrir! Vai ver tem joia, dólar, alguma coisa valiosa!”, incentiva ela. Porém, os dois se deparam com um obstáculo: a mala está trancada com um código.

Enquanto tentam abrir o zíper, Marco Aurélio passa por seu próprio sufoco. O empresário, que esperava encontrar uma fortuna em dólares, recebe de seu assistente Freitas (Luis Lobianco) uma mala recheada de roupas de banho, chinelos e peças de baixo valor. Indignado, ele explode: “Cadê os meus dólares? Você pode me explicar onde estão os meus dólares, Freitas?”, demonstrando a gravidade da troca equivocada.

A situação de César e Fátima se agrava quando, finalmente, eles conseguem abrir a mala. O que parecia ser a virada na vida do casal se transforma em uma enorme frustração. Dentro da bagagem estão apenas objetos simples: partituras musicais, pacotes de café, camisetas do Brasil e roupas velhas. A mala, na verdade, pertencia a Rubinho (Julio Andrade), um músico humilde que também estava no voo.

Inconformada, Maria de Fátima dispara: “Com tanta mala de rico pra roubar, você foi roubar a única que era de um pobre?”. Tentando amenizar a situação, César ainda brinca: “Tem pó de café pra seis meses! E esse casaco aqui é bom, hein? Deve ter sido presente de alguém”. Mas a vilã não perdoa: “Pode fechar essa mala e dar pro porteiro. Nem desse café eu quero tomar”.

Esse momento da novela Vale Tudo mistura humor e ironia, e reforça a crítica social que permeia a trama desde sua criação original. A troca da mala mostra que nem sempre a esperteza garante sucesso, e que o destino pode ser cruel até mesmo com os golpistas mais experientes.

Tags: #ValeTudo, #César, #MariaDeFátima, #MarcoAurélio, #NovelasGlobo, #BellaCampos, #CauãReymond, #AlexandreNero, #Rubinho, #TramaDasNove

Vale Tudo; Fátima mostra que não v tem limites e toma atitude polêmica no velório de Rubinho

Nos próximos capítulos da novela Vale Tudo, exibida no horário nobre da TV Globo, os telespectadores testemunharão uma cena marcante e carregada de tensão. Maria de Fátima, interpretada por Bella Campos, surpreenderá a todos ao se recusar a comparecer ao enterro de seu próprio pai, Rubinho (Julio Andrade). A atitude da jovem causará indignação entre os presentes e deixará Raquel (Taís Araujo) profundamente abalada.

Após receber a notícia da morte do pai, Fátima fingirá indiferença, mesmo diante da insistência de Solange (Alice Wegmann), que tentará convencê-la a prestar uma última homenagem. “Não gosto de velório. Aquilo ali é só papelão e lágrima fingida”, dirá a aspirante a influenciadora, demonstrando total frieza.

Enquanto isso, no cemitério, o clima será de comoção. Renato (João Vicente de Castro), muito abalado com a perda do amigo, será consolado por Solange e outros colegas. Já Raquel, esperançosa, passará todo o velório olhando para a entrada do local, aguardando que a filha apareça de última hora. “Ela ainda pode chegar”, repetirá, na tentativa de se agarrar à fé.

Contudo, o tempo passará e a ausência de Fátima se tornará o assunto principal entre os presentes. “A filha não veio? Mas que tipo de gente faz isso com o próprio pai?”, questionará um dos amigos de Rubinho. Diante da dor e do constrangimento, Raquel tomará a decisão de iniciar o sepultamento. “Ele não pode esperar mais. E, infelizmente, ela fez a escolha dela”, dirá com tristeza.

A grande reviravolta virá logo depois. Com o cemitério já vazio e o túmulo recém-fechado, Fátima surgirá sozinha, se aproximará do local e colocará a mão sobre o cimento ainda fresco. Em vez de demonstrar arrependimento, a vilã murmurará, com desprezo, por Rubinho ter sido enterrado “no fim do cemitério”, aludindo à situação financeira do pai. Uma única lágrima escorrerá por seu rosto antes de ela se afastar, encerrando a cena com a frieza que já marca sua trajetória.

Esse momento promete reforçar ainda mais o perfil controverso de Maria de Fátima e deve movimentar a trama nos próximos episódios da novela. A cena está prevista para ir ao ar nesta terça-feira, dia 22 de abril, e promete ser um dos pontos altos da semana.

Tags: Maria de Fátima, Rubinho, Raquel, Vale Tudo, novela das nove, TV Globo, velório, polêmica, cena chocante.

Essas são as quatro reviravoltas que deixarão Vale Tudo pegando fogo

A novela Vale Tudo, exibida no horário nobre da TV Globo, entrará em uma fase explosiva nos próximos capítulos. Repleta de emoções intensas e mudanças drásticas, a trama escrita por Manuela Dias promete surpreender o público com mortes inesperadas, alianças perigosas e o retorno de uma vilã icônica. Veja a seguir as quatro grandes reviravoltas que vão esquentar a novela.

1. A morte trágica de Rubinho

O músico Rubinho (Julio Andrade) será o centro da primeira grande virada da novela. Após ser humilhado por Maria de Fátima (Bella Campos) durante um evento da Tomorrow em Paraty, ele aceita uma carona no jatinho de Marco Aurélio (Alexandre Nero) rumo aos Estados Unidos, sonhando em recomeçar a vida. No entanto, um infarto o atinge ainda durante o voo, obrigando um pouso de emergência.

Apesar de ser socorrido por Cláudia (Rhaisa Batista) e depois por Raquel (Taís Araújo), Rubinho não resiste à segunda parada cardíaca. Sua morte, enquanto segurava o passaporte, símbolo de um sonho interrompido, será um dos momentos mais emocionantes da trama.

2. Malas trocadas e segredos revelados

A morte de Rubinho dá início a um novo conflito: a troca de malas. Sem saber, o músico acaba colocando sua etiqueta na mala recheada de dólares que Marco Aurélio enviaria a Porto Rico. O engano faz com que a mala milionária vá parar nas mãos de Raquel, que a abre com Ivan (Renato Góes).

Dividida entre devolver ou usar o dinheiro, Raquel enfrenta uma decisão difícil. Maria de Fátima descobre a quantia e a devolve a Marco Aurélio, mas não sem antes cobrar: exige que ele empregue César (Cauã Reymond) na TCA. Em seguida, manipula Raquel para que acredite que Ivan roubou a quantia, provocando o fim do relacionamento e abrindo caminho para Heleninha (Paolla Oliveira) se aproximar de Ivan.

3. Odete Roitman retorna ao Brasil

O retorno da lendária vilã Odete Roitman (Débora Bloch) será outro divisor de águas na novela. Ela aparece em uma ligação para Celina (Malu Galli), revelando que voltará ao Brasil para assumir a TCA após um acidente envolvendo a empresa. A chegada oficial acontece no capítulo do dia 28 de abril.

Heleninha, ao saber da volta da mãe, recai no alcoolismo e será encontrada embriagada. Odete, fria como sempre, demonstrará desprezo e exigirá explicações. A presença da vilã promete mudar totalmente a dinâmica da história.

4. A ascensão de Ivan

Ivan, que estava em baixa após o término com Raquel, decidirá se impor. Em um gesto ousado, ele interrompe uma reunião da diretoria da TCA para apresentar suas ideias. A princípio ridicularizado por Odete, ele acaba ganhando seu respeito e uma promoção.

Vendo em Ivan o genro ideal, Odete se alia a Maria de Fátima para afastá-lo de Raquel e empurrá-lo para Heleninha. Essa nova parceria promete ser uma das mais perigosas da novela, selando uma aliança sombria que pode abalar todos os personagens centrais.

Com essas quatro reviravoltas, Vale Tudo entra em uma nova fase repleta de drama, suspense e reações emocionantes. Os telespectadores podem se preparar para fortes emoções nos próximos capítulos.

Tags: Maria de Fátima, Raquel, Rubinho, Vale Tudo, Odete Roitman, TCA, Ivan, Heleninha

Se quiser, posso transformar esse conteúdo em uma chamada otimizada para redes sociais ou um card para Instagram. Deseja isso?

Vale Tudo: Ivan transforma a vida de Tiago e conquista Heleninha em união surpreendente

Na novela Vale Tudo, exibida na faixa das nove na TV Globo, o personagem Ivan, interpretado por Renato Góes, surge como uma figura central de redenção e mudança. Em um momento decisivo da trama, ele se aproxima de Tiago (Pedro Waddington), filho de Marco Aurélio (Alexandre Nero), e passa a exercer papel crucial na vida do jovem, além de fisgar o coração de Heleninha (Paolla Oliveira).

Durante uma viagem a Parati, Tiago conhece Vera (Fernanda Marques), mas a descoberta de que ela foi contratada pelo próprio pai para seduzi-lo abala suas estruturas. Revoltado, o rapaz rompe com Marco Aurélio e desaparece, deixando a família em estado de alerta. O paradeiro do jovem só é revelado quando Ivan o encontra escondido na TCA, durante uma crise de pânico. Com empatia e sensibilidade, o executivo escuta desabafos profundos de Tiago e o encoraja a retomar sua vida.

Essa postura acolhedora de Ivan o distancia da frieza de Marco Aurélio e o aproxima de Heleninha, que se encanta com o seu caráter. Em pouco tempo, o relacionamento entre os dois evolui e culmina em um casamento inesperado e milionário, que mexe com os ânimos da trama — especialmente os de Raquel (Taís Araújo), que sofre ao perder o homem que amava.

Enquanto isso, Tiago retorna ao convívio familiar, mas suas decisões futuras continuam controversas. Ele inicia um relacionamento com Fernanda (Ramille), namorada de seu melhor amigo, André (Breno Ferreira), o que promete gerar ainda mais tensão nos próximos capítulos.

Com reviravoltas emocionantes, Vale Tudo segue conquistando o público ao apresentar dilemas morais, traições e conexões humanas profundas, reafirmando sua força como um dos grandes sucessos do horário nobre.

Tags: acontece vale tudo, capítulos vale tudo, entretenimento, Globo, heleninha ivan tiago casamento, novela das nove, novelas Globo, resumo novelas, resumos vale tudo, Vale Tudo

Ivan se consagra na TCA e se casa em reviravolta eletrizante de Vale Tudo

Nos próximos capítulos da novela Vale Tudo, exibida na TV Globo, Ivan (Renato Góes) protagonizará uma das viradas mais impactantes da trama. Após ser traído por Marco Aurélio (Alexandre Nero), o atual namorado de Raquel (Sophie Charlotte) deixará para trás os tempos de humilhação e alcançará o topo da TCA, ganhando destaque e até o coração da herdeira da poderosa Odete Roitman (Débora Bloch).

A reviravolta tem início quando Ivan vê seu projeto de investimento em aviões, antes descartado pela diretoria, sendo apropriado por Marco Aurélio. Sentindo-se traído, ele se mantém firme e atento aos movimentos da empresa. O destino começa a virar a seu favor quando a TCA enfrenta uma crise após um acidente aéreo, colocando a reputação do grupo em xeque.

Invasão ousada muda o rumo da história

Sem ser convidado, Ivan invade uma reunião de alto escalão da diretoria e apresenta um plano estratégico emergencial para conter a crise. A atitude chama a atenção de Odete Roitman, que no início se mostra irritada, mas logo reconhece o talento e a ousadia do rapaz. Impressionada com a perspicácia de Ivan, a empresária resolve dar a ele uma oportunidade que mudará sua vida para sempre.

Promoção, poder e casamento com a herdeira Roitman

Odete oferece a Ivan um novo cargo de destaque na empresa, com salário alto e influência nos rumos da TCA. A ascensão meteórica gera incômodo em Marco Aurélio, que precisa engolir a presença do rival agora respaldado pela dona do grupo.

Além da virada profissional, Ivan também verá sua vida pessoal tomar novos rumos. Seu envolvimento com Heleninha (Paolla Oliveira), filha de Odete, evoluirá até culminar em um casamento. A união não apenas solidifica sua posição dentro da família Roitman, como também garante seu lugar definitivo entre os poderosos da trama.

Com essa virada, Vale Tudo promete movimentar ainda mais a reta final, com jogos de interesse, alianças inesperadas e conflitos intensos entre os personagens.

Tags: #ValeTudo #Ivan #OdeteRoitman #Heleninha #TCA #RenatoGóes #NovelaGlobo

Cauã Reymond pede para deixar “Vale Tudo” após polêmicas com Bella Campos; Globo reage com cautela

Em uma reviravolta inesperada nos bastidores da Globo, o ator Cauã Reymond, um dos maiores nomes da teledramaturgia brasileira, surpreendeu ao pedir sua saída do remake de Vale Tudo, que estreou no horário nobre da emissora em 31 de março de 2025. A decisão teria sido motivada pelo crescente mal-estar entre ele e sua colega de elenco, Bella Campos.

A informação foi divulgada com exclusividade pelo colunista Alessandro Lo-Bianco, e rapidamente se espalhou entre os fãs e nas redes sociais, gerando especulações sobre o relacionamento conturbado entre os dois. Nos últimos dias, surgiram rumores de desentendimentos nos bastidores, o que teria contribuído para o estresse de Cauã Reymond.

Fontes próximas ao ator indicaram que o clima tenso no set, aliado à pressão da situação pública, fez com que Cauã tomasse a decisão de deixar o projeto. Apesar do pedido, a Globo, por enquanto, negou a solicitação, alegando que a saída de um ator de seu porte teria um impacto significativo no andamento da novela, que é uma das grandes apostas da emissora para reverter a queda de audiência no horário nobre.

De acordo com as informações, a situação nos bastidores chegou a um ponto crítico, com cancelamentos de gravações e ajustes de escala para evitar novos confrontos. A emissora está acompanhando de perto a situação e já avalia possíveis mudanças no elenco, caso a convivência entre os protagonistas se torne inviável.

Ainda não houve um pronunciamento oficial da Globo sobre o caso ou sobre a relação entre os atores. O futuro de Cauã Reymond no remake de Vale Tudo continua incerto, mas, por ora, a novela segue em exibição com o elenco original, aguardando uma resolução para o impasse.

Tags: Cauã Reymond, Bella Campos, Vale Tudo, Globo, novelas, bastidores, polêmica

Vale Tudo: Globo Suspende Cena Íntima de Cauã Reymond e Bella Campos Após Clima Tenso nos Bastidores

A novela Vale Tudo, remake de sucesso da TV Globo, virou centro das atenções nas redes sociais e bastidores televisivos. Segundo apuração do portal Na Telinha, uma das cenas mais aguardadas do remake — um momento íntimo entre os personagens César (Cauã Reymond) e Maria de Fátima (Bella Campos) — foi suspensa temporariamente. O motivo? Um suposto atrito entre os atores, que teria causado um verdadeiro climão nas gravações.

Desentendimento entre os protagonistas

De acordo com a matéria publicada pela Revista Veja, Bella Campos não teria gostado de saber que Cauã Reymond comentou negativamente sobre sua atuação em cenas recentes. A situação teria levado a atriz a confrontar o colega de elenco nos bastidores, criando um ambiente de tensão nas gravações da novela. Em razão da repercussão negativa, a direção da trama decidiu adiar a gravação de uma cena quente entre os personagens, que ocorreria na cama.

Produção interveio para acalmar os ânimos

Para evitar que a situação fugisse do controle, a direção de Vale Tudo optou por intervir. Os atores foram chamados para uma conversa com o objetivo de esclarecer o mal-entendido e apaziguar o clima tenso. A reunião foi considerada bem-sucedida pela produção, que agora vê a possibilidade de restabelecer a harmonia entre os dois protagonistas.

Alice Wegmann se manifesta nas redes

A atriz Alice Wegmann, que interpreta Solange na novela, publicou uma foto ao lado de Bella Campos, Carolina Dieckmann e Lucas Neto com uma legenda misteriosa. Internautas apontaram a postagem como uma possível indireta para Cauã Reymond, aumentando as especulações sobre a divisão entre os atores nos bastidores. A web não perdoou: vídeos, memes e comentários viralizaram rapidamente nas redes sociais, reforçando a curiosidade do público sobre o clima interno das gravações.

“A Bella Campos assim pro Cauã Reymond após ele criticar a atuação dela em Vale Tudo”, disse um internauta, compartilhando um vídeo irônico no X (antigo Twitter).

Globo tenta conter os danos

A emissora, por sua vez, não fez um pronunciamento oficial, mas movimentações internas, como o adiamento da cena íntima e o esforço para apaziguar a situação, mostram que a Globo está atenta às reações do público e da mídia. Além disso, a abertura de um perfil oficial para a personagem de Bella Campos nas redes sociais foi vista como uma tentativa de suavizar as críticas e valorizar o trabalho da atriz diante do público.

Com a regravação marcada e os ânimos aparentemente contidos, resta saber como a novela seguirá daqui em diante e se o relacionamento profissional entre Cauã e Bella voltará ao normal. O público, é claro, continua atento a cada nova movimentação dos bastidores da trama que conquistou o horário nobre.

Tags: #ValeTudo #NovelaGlobo #CauaReymond #BellaCampos #Polêmica #Novelas #Entretenimento #BastidoresDaTV #RemakeGlobo #ValeTudo2025

Solange desmascara Maria de Fátima em Vale Tudo e vilã tenta se sair como vítima

Nos próximos capítulos do remake de Vale Tudo, a máscara de Maria de Fátima (Bella Campos) vai começar a cair diante de seus colegas de apartamento. No capítulo deste sábado (12), a vilã será desmascarada por Solange (Alice Wegmann), após uma série de postagens nas redes sociais que levantam suspeitas sobre sua suposta vida de luxo.

Tudo começa quando Sardinha (Lucas Leto), atento às redes sociais, percebe que Fátima está publicando fotos em lojas de grife, ostentando roupas e acessórios caríssimos. No entanto, ele percebe que as peças não pertencem à jovem e desconfia das intenções por trás do comportamento. Sardinha então alerta Solange: “A Fátima está fingindo que essas roupas são dela… Tem vários influencers meio pirados que fazem isso. Tipo, pra fingir que são ricos”, comenta, mostrando as postagens no celular.

Solange fica chocada ao descobrir a farsa. “Nossa, agora que eu entendi!… Mas que viagem! Ela acha que vai ganhar a vida fingindo que é rica na internet?”, reage, visivelmente incomodada. Sardinha aproveita para levantar um alerta importante: será que confiaram em alguém perigoso ao dividir o apartamento com Fátima?

No auge da conversa, Maria de Fátima chega em casa e flagra a dupla falando sobre ela. Com sua habitual habilidade de manipulação, tenta se fazer de vítima. “Se você achar isso, eu posso ir embora, Sardinha”, diz, com ar ofendido. Ela ainda tenta justificar suas postagens como “brincadeiras” feitas com uma amiga, e logo corre para apagar o conteúdo suspeito das redes.

O episódio marca um ponto de virada na convivência entre Fátima e Solange. Até então, a publicitária vinha ajudando a moça a se aproximar de Afonso (Humberto Carrão), mas agora começa a perceber o quanto a ambição da colega pode ser perigosa. A confiança entre elas balança, e o público passa a questionar até quando Fátima conseguirá manter suas mentiras sem que tudo desmorone.

Acompanhe os próximos capítulos de Vale Tudo para descobrir os desdobramentos dessa farsa e o impacto que isso terá na trajetória da personagem na alta sociedade.

Tags: Maria de Fátima, Solange, Vale Tudo, novela das 21h, TV Globo, remake Vale Tudo, Alice Wegmann, Bella Campos

Dois bebês em Vale Tudo: Verdades são reveladas e só um é filho de Afonso

A reta final da novela Vale Tudo, exibida na faixa das nove da Globo, está repleta de reviravoltas emocionantes. Os telespectadores foram surpreendidos com uma sequência intensa envolvendo Afonso (Humberto Carrão), Maria de Fátima (Bella Campos) e Solange (Alice Wegmann). A trama ganhou novos rumos com a descoberta de duas gravidezes simultâneas, mas apenas um dos bebês é realmente filho do herdeiro dos Roitman.

Tudo começa com mais um plano ardiloso de Maria de Fátima, que conta com a ajuda de César (Cauã Reymond) para separar Afonso de Solange. A vilã arma uma encenação para que Afonso acredite que sua então namorada o traiu com César. Caindo no golpe, Afonso termina com Solange e, ainda fragilizado, se envolve com Fátima. A vilã aproveita o momento de vulnerabilidade para seduzi-lo e acaba engravidando.

O casal se casa e viaja para o exterior, longe da vigilância de Odete Roitman (Débora Bloch), que desaprova totalmente a união. Mesmo com a desaprovação da matriarca, Fátima retorna ao Brasil com Afonso, grávida e determinada a manter as aparências. A volta surpreende a todos, especialmente porque havia um acordo para manter distância da alta sociedade carioca.

Mas a verdade começa a vir à tona quando Afonso, cada vez mais infeliz no casamento, se envolve com Solange durante uma festa. Logo depois, Solange descobre que está grávida, coincidindo com a gestação anunciada por Maria de Fátima. O clima de tensão se intensifica até que os exames revelam o que o público já suspeitava: o bebê de Fátima não é de Afonso, e sim de César.

A revelação provoca um verdadeiro terremoto na vida dos personagens. Afonso se sente traído e decide encerrar o casamento com Fátima, rompendo de vez com a esposa manipuladora. Ao mesmo tempo, ele se reconcilia com Solange, agora à espera de seu filho.

Com esses acontecimentos, Vale Tudo mantém seu posto como uma das tramas mais envolventes da televisão, misturando drama, vingança e reviravoltas impactantes que prendem a atenção do público.

Tags: #ValeTudo #MariaDeFátima #Solange #Afonso #GravidezNaNovela #NovelaDasNove #NovelasGlobo #TVPrime #ResumoValeTudo #NovelaValeTudo2025

Final de Heleninha em Vale Tudo: casamento com Ivan e reviravolta surpreendente

O remake de Vale Tudo na TV Globo tem conquistado o público com tramas intensas e reviravoltas emocionantes. Um dos desfechos mais aguardados é o de Heleninha Roitman (Paolla Oliveira), personagem marcante que vive uma trajetória de superação, amor e desilusão ao longo da novela das nove.

Heleninha e Ivan se casam

Seguindo a trama original exibida em 1988, Heleninha terminará a novela casada com Ivan (Renato Góes). Após o rompimento dele com Raquel (Taís Araujo), causado por armações de vilãs como Odete Roitman (vivida por Fernanda Montenegro no remake) e Maria de Fátima (Sophie Charlotte), o executivo se reaproxima de Heleninha. O relacionamento evolui para o casamento, mas a felicidade não dura muito.

Crise no casamento e recaídas

Mesmo casada com o homem que sempre amou, Heleninha enfrenta sérias dificuldades. A artista plástica sofre com recaídas no alcoolismo, o que abala profundamente a relação. Ivan, por sua vez, reencontra Raquel em um momento em que ela está consolidada como empresária e dona de seu próprio destino. O reencontro faz renascer o amor entre eles, culminando em uma nova traição — desta vez contra Heleninha.

Reviravolta e superação

A decepção com Ivan leva Heleninha a uma jornada de autoconhecimento e libertação. Após o término, ela descobre que foi manipulada por Odete durante toda a vida, inclusive acreditando ser responsável por tragédias familiares, como a morte do irmão. Livre dessas culpas, Heleninha decide virar a página.

No último capítulo, Heleninha encontra uma nova chance ao lado de William (Dennis Carvalho), um antigo conhecido que surge como apoio em sua reconstrução. Ela encerra a novela renovada, retomando sua carreira artística e expondo suas obras em uma galeria de arte — símbolo de sua superação e recomeço.