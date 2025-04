Centro Cultural de Mangabeira celebra mais um ano de atividades com apresentações culturais e forró pé de serra

23/04/2025 |

13:00 |

390

O Centro Cultural de Mangabeira Tenente Lucena, gerido pela Prefeitura de João Pessoa, por meio da Secretaria de Educação e Cultura (Sedec), realiza, nesta quinta-feira (24), a partir das 19h, apresentações culturais para celebrar mais um ano de fundação do espaço e homenagear a memória da pessoa que dá nome ao Centro. O equipamento funciona na Avenida Josefa Taveira, no bairro de Mangabeira.

“Estamos muito felizes com o momento que o Centro Cultural Mangabeira Tenente Lucena vive nestes últimos anos fazendo um trabalho de resgate cultural e valorização que nos fortalece no formato cultural dentro do bairro de Mangabeira. E dentro deste trabalho de valorização iremos realizar mais um evento de aniversário do Tenente Lucena nome dado ao centro cultural, preservando sua história e sua luta cultural com a programação bem recheada com a valorização da cultura popular e já entrando no clima de São João”, disse o coordenador do Centro, Júnior Mangabeira.

A programação contará com apresentações culturais do grupo folclórico ‘Eita’, ‘Maracatu Nação Pé de Elefante’ e o trio pé de serra ‘Forrozão Bom que Só’.

Tenente Lucena – João Emídio de Lucena, o Tenente Lucena, nasceu em 06 de abril de 1912, no povoado de Campo Grande, em Itabaiana, e tornou-se um dos maiores folcloristas do Brasil. Era estudioso e incentivava os jovens a também seguirem esse caminho e a se dedicarem às tradições populares.

O tenente Lucena foi um dos maiores folcloristas do Brasil, representando a cultura popular paraibana e nordestina. Com seu grupo ‘Terra Seca’ preservou as tradições, usos e artes do povo nordestino, pesquisou e recriou danças populares, em contribuição ao folclore. Foi ainda ator nos filmes paraibanos ‘O salário da Morte’, ‘Bagaceira’, ‘Fogo Morto’ e ‘A Canga’. Ele faleceu em João Pessoa no dia 9 de julho de 1985.