Hulk tem bom desempenho na primeira vitória do Atlético-MG no Brasileirão 2025

Com a conclusão de mais um fim de semana recheado de jogos no Brasileirão 2025, o Expresso Paraíba destaca o desempenho dos paraibanos na 5ª rodada da competição. Assim como nas últimas partidas, Mandaca, meia do Juventude, teve boa atuação, assim como Hulk, do Atlético‑MG, que contribuiu ofensivamente na primeira vitória do Galo na Série A desta temporada.

Hulk, atacante do Atlético-MG, durante partida contra o Grêmio pelo Brasileirão 2025. (Foto: Pedro Souza/Atlético-MG)

Carlos Alberto segue em baixa

Utilizado pelo técnico Pepa, na maioria das vezes apenas na segunda etapa, o meia Carlos Alberto, do Sport, teve a oportunidade de entrar como titular no último sábado (19). O Leão da Ilha encarou o Corinthians, fora de casa, e acabou sendo derrotado por 2 a 1. Porém, o desempenho do paraibano ficou abaixo do esperado, sem conseguir produzir chances ofensivas nem ajudar na marcação.

Mandaca mantém regularidade

No último domingo (20), o Juventude recebeu o Mirassol em busca de manter 100% de aproveitamento no Estádio Alfredo Jaconi. Apesar da titularidade frequente, Mandaca começou no banco de reservas e entrou no decorrer do confronto. O meia mostrou esforço na marcação e boa presença no ataque, mas não conseguiu evitar o empate em 2 a 2 contra o Leão.

Tiquinho marca no San‑São

Em crise no Brasileirão, São Paulo e Santos se enfrentaram em mais um capítulo da história do clássico San‑São, no estádio do Morumbi. Com o baixo desempenho defensivo, o Peixe acabou sendo derrotado por 2 a 1 pelo Tricolor. Tiquinho Soares foi o autor do gol do Alvinegro em cobrança de pênalti, mas ficou nisso, já que o atacante teve poucas chances ofensivas. Thaciano, por sua vez, pouco atuou: entrou na reta final da segunda etapa e, de cabeça, quase empatou para o Santos.

Tiquinho Soares foi o autor do gol do Santos na derrota para o São Paulo. (Foto: Raul Baretta/Santos)

Galo vence com bom desempenho de Hulk

Diante do atual campeão brasileiro, o Atlético‑MG conseguiu a sua primeira vitória na Série A desta temporada. O Galo enfrentou o Botafogo e venceu por 1 a 0, no Mineirão. Quanto ao desempenho de Hulk, o atacante foi pouco acionado no primeiro tempo, mas, com a entrada de Scarpa na etapa final, teve mais participações ofensivas.

