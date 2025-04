Funesc celebra Dia Internacional da Dança e Biodança com atividades gratuitas — Governo da Paraíba

A Fundação Espaço Cultural da Paraíba (Funesc), em parceria com o Centro Estadual de Arte (Cearte), promove, a partir desta quinta-feira (24), uma programação especial em alusão ao Dia Internacional da Dança (29/4) e da Biodança (19/4). As atividades, que são gratuitas, acontecem até a próxima quarta-feira (30) em João Pessoa (no Espaço Cultural e na sede do Cearte, no prédio do antigo Grupo Escolar Thomas Mindello), Campina Grande (no Cineteatro São José) e em Cajazeiras (Teatro Íracles Pires/ICA).

Estão sendo oferecidas oficinas de Biodança, danças urbanas, dança clássica para adultos e crianças, dança contemporânea, além de roda de Biodança e apresentações da Tribo Éthnos e da Cia. de Dança Marcelo Fiúza.

As inscrições para oficinas devem ser feitas antecipadamente, via formulário on-line. Para as demais atividades, não é necessário inscrição.

Confira a programação

Serviço:

Dia Internacional da Dança e Biodança

Data: De 24 a 30 de abril

Inscrições: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc9FZvl78FIgurdNFm1aOTrPsZb8Fw270MQXhbMHKPaQHh4yw/viewform