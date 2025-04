Governo da Paraíba lança programas de incentivo à arte e cultura nas escolas estaduais — Governo da Paraíba

Em um evento que mesclou arte e cultura, a Secretaria de Estado da Educação da Paraíba (SEE-PB) lançou, nesta terça-feira (22), no Teatro Santa Catarina, em Cabedelo, as edições 2025 do Festival Arte em Cena e da Festa Literária da Rede Estadual (Flirede). A solenidade, que reuniu estudantes, professores, gestores e autoridades, marcou o início oficial das ações culturais que movimentarão as escolas da rede ao longo do ano. Com temáticas distintas, mas complementares, os projetos celebram a produção artística e literária como ferramentas de identidade, expressão e protagonismo estudantil.

Os homenageados desta edição, o dramaturgo paraibano Ariano Suassuna, figura central do Festival Arte em Cena, e a escritora Ignez Mariz, tema da Flirede, foram apresentados já na abertura do evento, com uma encenação simbólica intitulada “Soleira do Tempo: Encontro de Ariano e Ignez”. A performance foi realizada por Manuella Honório e Thiago Vieira, acompanhados da Banda Arte em Cena, e mesclou teatro e música para evocar as raízes culturais nordestinas. Em seguida, foram executadas músicas autorais e regionais como “Ariano Armorial”, “Ignez, rainha” e “Anunciação”. A cerimônia, conduzida por Rafael Câmara, ex-aluno da rede estadual e participante dos primeiros anos do Arte em Cena, contou ainda com apresentações musicais, interação cênica e homenagens.

Durante a cerimônia, foram entregues as premiações referentes à edição anterior dos projetos. Também foram distribuídos os prêmios da mostra “Augusto Presente: Avatares do Eu no Metaverso Criativo” do Arte em Cena, além dos livros produzidos a partir da 4ª edição da Flirede, que homenageou o artista Pedro Américo. Também participaram da entrega o coordenador geral do Arte em Cena, Josemar Medeiros, a coordenadora geral da Flirede, Lana Bezusca, o gerente regional da 16ª GRE, Gabriel Gomes, além de professores tutores e gestores da rede. Representando as escolas premiadas, estudantes e gestores das Escolas Cidadãs Integrais Técnicas (ECITs) Mestre Sivuca e Padre Hildon Bandeira subiram ao palco para receber as premiações.

O secretário de Estado da Educação, Wilson Filho, reforçou que os dois programas são extremamente importantes para a rede pois valorizam a cultura, os paraibanos e os estudantes que têm um olhar voltado para a literatura e para a arte. “Parabenizo todos que se esforçam para colocar esses projetos de pé na programação das escolas. É fundamental mostrar que o conhecimento não vem só dos livros, mas também das experiências e das habilidades. A escola precisa oportunizar isso ao estudante, seja na comunicação, na oratória, na liderança, na música, na dança ou na cultura. É preciso construir possibilidades. Temos muita coisa boa para viver a partir da cultura e da literatura. Que tenhamos uma Flirede e um Arte em Cena extraordinários para a Paraíba inteira”, finalizou.

Thiago Vieira, coordenador pedagógico do Festival Arte em Cena, também destacou o papel da escola como espaço de criação artística. O tema da edição 2025 — “Ariano e sua Sina: Raízes Nordestinas na Paraíba Armorial” — presta homenagem ao legado de Ariano Suassuna, cuja obra representa uma síntese entre o popular e o erudito. Em sua fala, Thiago destacou que a proposta do festival é proporcionar vivências estéticas que fortaleçam a identidade cultural dos estudantes, resgatem saberes regionais e incentivem a criação autoral. Ele ressaltou ainda que o Movimento Armorial, fundado por Suassuna, é uma referência para o trabalho pedagógico que será desenvolvido nas escolas participantes.

Na sequência, Tiago Germano, coordenador adjunto da Flirede, anunciou as novidades da Festa Literária, que chega à sua 5ª edição. Com o tema “Ignez Mariz: 120 anos de uma voz represada”, a iniciativa homenageia a escritora sousense nascida em 1905. A escolha marca a primeira vez que uma mulher é homenageada pela Flirede, evidenciando o compromisso do projeto com a visibilidade de autoras que romperam padrões. Ignez Mariz foi professora, cronista e romancista, e abordou em seus textos questões como desejo, silêncio e opressão de gênero. A Flirede 2025 pretende resgatar esse legado e estimular a produção de novos textos, crônicas, poemas e slams inspirados em sua trajetória.

Entre os principais pontos do edital da edição 2025 da Flirede estão a promoção de concursos literários, de capas e mascotes, além de disputas entre Clubinhos em Cantinhos da Leitura e Clubes de Leitura e Escrita em Bibliotecas. As modalidades incluem categorias para estudantes e professores, abrangendo desde a Educação Infantil até o Ensino Médio. A premiação inclui a publicação de antologias, distribuição de 15 mil exemplares nas escolas, utilização das artes e mascotes nas peças gráficas do evento e reconhecimento a projetos pedagógicos desenvolvidos nas bibliotecas escolares.

Além de Wilson Filho e dos coordenadores dos programas, o evento contou ainda com a presença do secretário executivo de Gestão Pedagógica, Edilson Amorim, da gerente Executiva de Desenvolvimento e Protagonismo Estudantil, Neilze Cruz, da gerente executiva de Formação e Desenvolvimento dos Profissionais da Educação, Tatiane Andrade, e gerentes regionais. A cerimônia também contou com a participação simbólica de descendentes dos homenageados. Um vídeo enviado por João Suassuna, neto de Ariano, foi exibido aos presentes. Em seguida, Gabriel Mariz, tataraneto de Ignez Mariz, subiu ao palco para representar a família da escritora e recebeu uma lembrança das mãos da coordenadora Lana Bezusca. O momento foi marcado por emoção e reforçou a importância de manter viva a memória literária e artística do estado como ferramenta pedagógica.

Ao longo de 2025, as escolas da rede estadual se transformarão em espaços de criação coletiva, onde a arte e a literatura se tornam veículos de transformação social e cidadania. A estudante Ketlly Beatriz, da 1ª série do ensino médio na Escola Estadual Pedro Américo, em João Pessoa, já está animada para isso. “Eu achei o lançamento muito legal, foi super divertido, eu tava até dançando lá atrás. Esses programas falam sobre temas que a gente se identifica, com uma linguagem bem voltada para a gente, adolescentes. Eu gosto muito de arte, de cultura, dessas coisas que fazem a gente pensar e se expressar. Então participar de um momento como esse, com música, dança e literatura, foi incrível. É uma forma diferente de aprender, de se envolver com a escola. A gente sai inspirado, querendo criar, participar mais”, contou.