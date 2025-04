Ministra da Cultura cumpre agenda em João Pessoa na próxima quarta-feira

Ministra Margareth Meneses cumprirá agenda em João Pessoa. Filipe Araújo / Minc

A ministra da Cultura, Margareth Menezes, desembarca na próxima quarta-feira (23), em João Pessoa, para participar da abertura do II Encontro Nacional de Gestores Culturais, no Centro de Convenções. O evento, que acontecerá até a sexta-feira (25), vai debater as políticas públicas do setor cultural.

A informação sobre a presença da ministra havia sido divulgada pelo Governo do Estado no fim de março, mas foi confirmada neste sábado (19) pela assessoria do Ministério ao Jornal da Paraíba.

A programação do evento prevê mesas de diálogos estratégicos, que contará com a participação de representantes do MinC. Além da ministra, o evento deve reunir outras liderança e gestores culturais de todo o país.

Programação

Na quinta-feira (24) pela manhã, o secretário-executivo do MinC, Márcio Tavares, estará no debate sobre Virada de Chave: um novo horizonte para as políticas culturais e o papel dos entes federativos.

De acordo com a programação divulgada, a subsecretária de Gestão Estratégica do MinC, Letícia Schwarz, estará presente na quinta-feira (24) pela manhã, para falar sobre Cultura, Economia e Sociedade: o poder dos dados na formulação das políticas culturais, a

Já o secretário de Formação, Livro e Leitura do MinC, Fabiano Piúba, dará sua contribuição na mesa sobre Arte, Cultura e Educação: um diálogo para o desenvolvimento humano, na sexta-feira (25) pela manhã.

Ainda na sexta-feira (25) pela manhã, a presidenta da Fundação Nacional das Artes (Funarte), Maria Marighella, integra o debate sobre Políticas Culturais para além do fomento: construindo estratégias de longo prazo.

Além disso, haverá encontros temáticos sobre Segurança Jurídica e o Marco Regulatório do Fomento e Pactuação Federativa na Cultura, com a participação da secretária dos Comitês de Cultura, Roberta Martins e Pesquisadores de Políticas Culturais com a Fundação Casa de Rui Barbosa (FCRB). O Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (Iphan) vai lançar o Andanças do Patrimônio – construção participativa do Sistema Nacional de Patrimônio Cultural.

Estande MinC

O MinC terá, ainda, um estande no Encontro onde integrantes da pasta irão auxiliar gestores estaduais e municipais no cadastro do Plano de Ação para solicitar adesão ao segundo ciclo da Política Nacional Aldir Blanc. Oficinas e atividades formativas estarão disponíveis para os participantes.