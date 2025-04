Governo do Estado divulga o resultado final da análise de objeto da Premiação dos Pontos e Pontões de Cultura e do Prêmio de Espaços Culturais

O Governo do Estado, por meio da Secretaria de Estado da Cultura da Paraíba (Secult-PB), publicou nesta sexta-feira (18) o resultado final da análise de objeto da Premiação dos Pontos e Pontões de Cultura e do Prêmio de Espaços Culturais, que estão sendo realizados com recursos da Política Nacional Aldir Blanc (Pnab) de Fomento à Cultura.

Nessa primeira fase da seleção, foram atribuídas notas de 0 a 10 a cada um dos projetos inscritos e, a partir daí, definido as relações de aprovados e de suplentes. Os aprovados agora serão convocados para apresentarem a documentação prevista em edital como pré-requisito para o recebimento dos valores.

De acordo com a equipe técnica da Secult-PB, as respectivas documentações têm que ser enviadas até 24 de abril.

No caso dos Pontos e Pontões de Cultura, os documentos exigidos são cartão de CNPJ com data de emissão recente, cópia da ata de posse dos dirigentes da entidade cultural atualizada, relação nominal dos dirigentes, cópia do documento de identificação, do CPF e do comprovante de residência do proponente, certidões negativas e comprovantes de dados bancários.

Já sobre o Prêmio de Espaços Culturais, os documentos são CPF e documento de identificação do proponente, comprovante de residência, certidões negativas e comprovantes de dados bancários.

A Premiação de Pontos e Pontões de Cultura vai investir R$ 4.250.000 para contemplar 75 entidades ou coletivos. São quatro as categorias previstas nesse edital, a depender do perfil da entidade. Assim, as premiações vão ser destinadas a 24 entidades que vão receber R$ 25 mil cada, 35 que vão receber R$ 50 mil cada, 10 que vão receber R$ 100 mil cada e 6 que vão receber R$ 150 mil cada.

Já o Prêmio de Espaços Culturais vai investir R$ 2,4 milhões. O objetivo é contemplar 80 espaços de cultura com R$ 30 mil cada.