FC Juárez x Querétaro FC ASSISTIR AO VIVO HOJE (18/04), LIGA MX, Mexicano PALPITES, ESCALAÇÕES

A PARTIDA entre FC Juárez x Querétaro FC é válida pelo Campeonato Mexicano, Liga MX ou ainda a Liga Mexicana 2024/2025. Contudo, a bola rola HOJE (18) às 22 hs (horário de Brasília). A partida tem Juarez como o mandante da partida e quer buscar a vitória sobre seus domínios.

FC Juárez x Querétaro FC: Tudo sobre o duelo decisivo pela última rodada do Clausura da Liga MX

A rodada 17 do Clausura da Liga MX promete fortes emoções com o confronto entre FC Juárez e Querétaro FC, marcado para sábado, 18 de abril de 2025, às 22h (horário de Brasília), no Estadio Olímpico Benito Juárez, em Ciudad Juárez. As duas equipes buscam fechar a fase classificatória com vitória, cada uma com objetivos distintos na tabela.

Situação das equipes

O FC Juárez chega à partida na 9ª colocação, com 24 pontos. A equipe vem de uma sequência irregular, com três empates e duas vitórias nas últimas cinco partidas, e ainda sonha em garantir sua vaga no Play-In da competição. Um triunfo pode até elevar sua posição na tabela, dependendo dos demais resultados da rodada.

O Querétaro FC, por outro lado, ocupa apenas a 14ª posição, com 17 pontos, e precisa desesperadamente vencer para manter vivas as chances matemáticas de classificação. A equipe alterna bons e maus momentos e precisa de um desempenho sólido fora de casa, algo que tem sido um desafio ao longo da campanha.

Histórico recente e confronto direto

Nos últimos 10 confrontos entre as equipes, o equilíbrio é evidente:

3 vitórias do Juárez

3 empates

4 vitórias do Querétaro

O retrospecto indica um duelo tradicionalmente disputado, sem amplo favoritismo para nenhum dos lados.

Jogadores em destaque

Do lado do FC Juárez, o meia Guilherme Castilho vem sendo peça-chave na construção das jogadas ofensivas, com destaque para sua criatividade e passes decisivos.

Já no Querétaro, o atacante Adonis Preciado tem se destacado pela movimentação e capacidade de finalização, sendo esperança de gols para a equipe.

Arbitragem e clima da partida

A arbitragem ficará por conta de César Ramos Palazuelos, um dos árbitros mais experientes do México. Ele tem média de 4,34 cartões por jogo, o que indica uma postura rígida com faltas.

Onde assistir

Até o momento, não há transmissão confirmada no Brasil. No entanto, é possível acompanhar a partida em tempo real através de plataformas como Sofascore e 365Scores, que trazem atualizações minuto a minuto, estatísticas e lances importantes.

Ficha técnica:

Jogo: FC Juárez x Querétaro FC

FC Juárez x Querétaro FC Competição: Liga MX, Clausura – Rodada 17

Liga MX, Clausura – Rodada 17 Data: 19/04/2025

19/04/2025 Horário: 22h (Brasília)

22h (Brasília) Local: Estadio Olímpico Benito Juárez, Ciudad Juárez (México)

Estadio Olímpico Benito Juárez, Ciudad Juárez (México) Árbitro: César Ramos Palazuelos

A Primera División de México, ou a Liga MX, tem um grande patrocinador que renomeia a liga. Assim, a liga passou a se chamar, desde 2013, Liga BBVA Bancomer. Esta é a liga mais forte da América do Norte e envolve os melhores times daquele país. A competição tem 18 times na série A. Entretanto, na temporada de 2019/2020, não houve rebaixamento e um clube foi adicionado à liga, totalizando, agora 19 times.

A maior parte do campeonato é transmitida pelas principais redes de televisão como Univision, Telemundo, Fox Sports e ESPN. Além dessas opções, os espectadores têm a escolha de plataformas como TUDN, ViX, Azteca Deportes En Vivo, Azteca 7, ESPN Mexico, Fanatiz Mexico, Fox Sports Premium e Afizzionados para acompanhar os jogos da Liga MX Apertura 2024, garantindo uma ampla cobertura para os fãs do futebol mexicano em diferentes plataformas e canais.

