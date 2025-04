Prefeitura de Jardim do Seridó recebe visita do SINFAM-RN através do projeto Trilha Fiscal – Prefeitura Municipal de Jardim do Seridó

Ontem, terça-feira (15), o município de Jardim do Seridó recebeu a visita do Sindicato dos Fazendários Municipais do Rio Grande do Norte (SINFAM-RN), dentro da programação do projeto Trilha Fiscal, que tem como objetivo fortalecer as administrações tributárias locais e fomentar o debate sobre a reforma tributária.

A presidente do sindicato, Suzane Roessler, foi recebida pela prefeita Silvana Costa, pela secretária municipal de Finanças Adriana Medeiros, pelo procurador municipal Dirceu Mariz, e pela fiscal de tributos Ana Paula.

Durante o encontro, foi entregue um exemplar do livro do 8º Congresso Luso-Brasileiro de Auditores Fiscais, que reúne importantes artigos sobre a temática da tributação, incluindo uma produção da presidente do sindicato com reflexões sobre os impactos positivos da reforma tributária para os municípios potiguares.

Na ocasião, também foi feito o convite oficial para que o município participe da reunião virtual que acontecerá no próximo dia 28 de abril, voltada para orientações sobre a implementação da reforma tributária nas administrações municipais.

A Prefeitura de Jardim do Seridó valoriza iniciativas que promovem o aprimoramento da gestão pública e reafirma a importância do fortalecimento da administração tributária como ferramenta de desenvolvimento local.