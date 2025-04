Paraíba reforça segurança com mais de 7 mil profissionais durante feriado da Semana Santa e Tiradentes — Governo da Paraíba

A Secretaria da Segurança e da Defesa Social da Paraíba (Sesds) dará início à Operação Semana Santa e Tiradentes à meia-noite desta quinta-feira (17). As ações seguem até a meia-noite da próxima segunda-feira (21) e vão abranger todas as regiões do estado, com foco na proteção da população durante o feriado prolongado. Mais de 7 mil profissionais das forças de segurança estão mobilizados para garantir tranquilidade e agilidade no atendimento a ocorrências em todo o território paraibano.

A operação é realizada de forma integrada entre os órgãos que compõem o sistema de segurança pública: Polícia Militar, Polícia Civil, Corpo de Bombeiros Militar, Departamento Estadual de Trânsito (Detran-PB) e Secretaria de Administração Penitenciária (Seap). Essa união de esforços possibilita uma atuação estratégica, com reforço nas áreas de maior circulação de pessoas, como praias, rodovias e locais onde ocorrerão celebrações religiosas.

A Polícia Militar estará presente com diversas modalidades de policiamento: patrulhamento a pé, motorizado, com o uso de cães (Canil), policiamento com motocicletas, Rádio Patrulha, Batalhão de Choque, Cavalaria, Batalhão de Policiamento Turístico, Grupo de Ações Táticas Especiais e Batalhão Ambiental. O objetivo é aumentar a sensação de segurança e coibir práticas criminosas em todo o estado.

A Polícia Civil reforçará o efetivo nas delegacias com equipes especializadas, garantindo a continuidade das investigações e o atendimento qualificado à população. Para isso haverá reforço nas delegacias com agentes especializados, incluindo delegados, investigadores, escrivães, agentes operacionais, servidores do Instituto de Polícia Científica (IPC), e viaturas, garantindo a continuidade do trabalho investigativo em todo o estado.

O Corpo de Bombeiros Militar, por sua vez, intensificará suas ações com viaturas operacionais e guarda-vidas. No litoral, 30 postos de guarda-vidas estarão ativos, apoiados por embarcações, prevenindo afogamentos e prestando socorro em situações de risco, de norte a sul do estado.

A atuação abrangerá toda a Região Metropolitana, Campina Grande, Guarabira, Patos, Cajazeiras, Sousa, entre outras cidades, bem como eventos da Semana Santa, com ações preventivas alinhadas às diretrizes das Dioceses e Paróquias locais.

Sistema de videomonitoramento – Um ponto fundamental para o êxito da operação está na estrutura dos Centros Integrados de Comando e Controle (CICC), localizados em João Pessoa, Campina Grande e Patos. Esses centros são equipamentos essenciais para o funcionamento do sistema de segurança, atuando como núcleos de monitoramento, articulação e coordenação entre os órgãos envolvidos. Com tecnologia de ponta, integração de imagens de videomonitoramento, dados de inteligência e radiocomunicação, os CICC permitem o compartilhamento de informações em tempo real e o gerenciamento conjunto das ações de campo. Dessa forma, contribuem diretamente para uma atuação mais eficiente, preventiva e com resposta ágil às demandas da população em toda a Paraíba.

Fiscalização no trânsito – O Detran-PB, por sua vez, intensificará a Operação Lei Seca, com foco na fiscalização de trânsito, especialmente nas rodovias estaduais, para combater a condução sob efeito de álcool e outras infrações que colocam vidas em risco.

Patrulhamento aéreo – As ações também contarão com o suporte aéreo do Grupamento Tático Aéreo (GTA), que utilizará as aeronaves Acauã 1 e Acauã 2 para reforçar a vigilância e ampliar a capacidade de resposta das forças de segurança. Os helicópteros farão sobrevoos em pontos estratégicos, como as principais rodovias estaduais, áreas litorâneas e regiões com grande fluxo de pessoas, especialmente onde ocorrem eventos religiosos ou deslocamentos em massa. Além do monitoramento preventivo, o GTA está preparado para atuar em ocorrências de resgate, transporte aeromédico, apoio a operações policiais em solo e localização de pessoas desaparecidas, promovendo uma atuação mais ágil e integrada com os demais órgãos de segurança.

A operação se estende às principais cidades e eventos religiosos da Paraíba, com o apoio das Dioceses e Paróquias, assegurando cobertura nos locais de missas, procissões e outras atividades de fé que reúnem grande número de pessoas.

A Secretaria da Segurança e da Defesa Social reforça que, em caso de emergências ou denúncias, a população pode acionar os canais de atendimento disponíveis:

📞 190 – Polícia Militar

📞 193 – Corpo de Bombeiros Militar

📞 197 – Disque Denúncia da Polícia Civil

🌐 Delegacia Online – www.delegaciaonline.pb.gov.br