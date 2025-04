Educação da Paraíba é destaque no Distrito Federal, Mato Grosso e Mato Grosso do Sul — Governo da Paraíba

Esta semana a Paraíba foi destaque em outros estados do país. O secretário de Estado da Educação, Wilson Filho, esteve no Distrito Federal e nos estados do Mato Grosso e Mato Grosso do Sul. O objetivo dessa agenda institucional foi partilhar práticas exitosas que a Secretaria tem conseguido executar e também conhecer iniciativas que podem auxiliar a Paraíba na implementação de novos programas que deverão ser anunciados nos próximos meses. Entre os programas paraibanos que receberam destaque em outros estados estão os programas Conexão Mundo, o maior intercâmbio estudantil da rede pública de ensino do país; o Passe Livre Estudantil, uma iniciativa irreverente no fomento à frequência escolar, que já está em fase de implementação na Paraíba; e o programa Primeira Chance, que viabiliza estágios remunerados, pagos pelo Governo do Estado, para estudantes do Ensino Médio Técnico da rede estadual.

A agenda iniciou na segunda-feira (14), no Distrito Federal, onde o secretário de Educação Wilson Filho foi recebido pela secretária Hélvia Paranaguá e sua equipe. Na ocasião, teve a oportunidade de explanar sobre os programas de sucesso desenvolvidos pela Secretaria de Educação da Paraíba e também teve acesso a iniciativas que envolvem ensino, aprendizagem e tecnologia. Ainda no Distrito Federal, o secretário foi recebido pela presidente do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE), Fernanda Pacobahyba. Na oportunidade, Wilson Filho apresentou projetos que a Secretaria de Educação deve executar ainda este ano. Na terça-feira (15), cumpriu agenda no estado do Mato Grosso, onde foi recepcionado pelo secretário de Educação Alan Porto e sua equipe. Mais uma vez as iniciativas que a Paraíba tem realizado na área foram destaque.

Nesta quarta-feira (16) Wilson Filho esteve em Mato Grosso do Sul. Ao lado do secretário de Educação Hélio Daher e equipe, cumpriu uma agenda extensa, incluindo visita à escolas. Na oportunidade, o secretário também aproveitou para conhecer o programa de segurança nas escolas que já está em funcionamento no estado, também teve acesso à iniciativas que fomentam a tecnologia e o aprendizado em sala de aula e o programa de educação profissional dentro do Ensino Médio. Na explanação do secretário, o programa paraibano Primeira Chance foi destaque, uma vez que além do Ensino Técnico, o Governo do Estado viabiliza estágios remunerados, em empresas parceiras, para os jovens nas áreas de atuação dos cursos que fazem, pagos pelo próprio Governo.

“Foi uma semana de muita troca de experiência e essa partilha é muito importante. Recebemos há cerca de 15 dias todos os secretários estaduais de Educação na Paraíba, durante a reunião do CONSED e eles ficaram encantados com as iniciativas que estamos conseguindo executar aqui. Logo que cheguei a Secretaria estive em outros estados, como São Paulo, Paraná e recebi o convite para conhecer de perto o trabalho dessas outras Secretarias. Fazer educação exige esse compartilhamento de aprendizados e como este ano, além do Passe Livre Estudantil, anunciaremos outros programas inovadores, foram ocasiões perfeitas para ver o que tem funcionado bem em outros locais e como podemos fazer essas ações darem certo dentro da nossa realidade. A educação da Paraíba vive de fato o seu melhor momento e 2025 ficará marcado na história como o melhor ano vivido nesta área em nosso estado”, destacou o secretário Wilson Filho.