Botafogo-PB define divisão do Almeidão para o jogo contra o Flamengo e revolta a torcida

O Botafogo-PB divulgou nesta quarta-feira (16) como será a divisão das torcidas para o jogo da 3ª fase da Copa do Brasil, contra o Flamengo. A torcida do Belo ficará com toda a arquibancada sombra e o setor das cadeiras, caracterizando 60% da capacidade do Almeidão, enquanto os torcedores do Fla ficarão com 40%, referentes a toda a arquibancada geral. A decisão causou descontentamento na torcida da casa.

Estádio Almeidão, em João Pessoa. Marcos Siqueira / CBN

Tudo foi definido em uma reunião entre representantes do Belo e as forças de segurança da Paraíba. O descontentamento da torcida do Alvinegro da Estrela Vermelha foi imediato, pois perderá o acesso à arquibancada geral.

Reclamação dos torcedores do Botafogo-PB. Reprodução / Instagram

Em suas redes sociais, Fellipe Félix, um dos investidores da SAF do Belo, explicou que, pelo fato do estádio ser público, eles não têm poder de decisão sobre o evento. Ele ainda disse que o clube sugeriu outras formas diferentes de resolver a questão, mas tudo acabou esbarrando nas normas de segurança pública.

Investidor se explica para a torcida. Reprodução / Instagram

