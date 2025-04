Sem vencer no Brasileirão, Atlético-MG vive momento de pressão, e Hulk desabafa nas redes

O início de Série A do Brasileirão tem sido de cobrança no Atlético-MG. Ainda sem vencer após três rodadas, o Galo soma dois pontos e está na 16ª colocação, fora da zona de rebaixamento apenas pelo critério de cartões amarelos. O empate por 2 a 2 com o Vitória, no domingo (13), no Mineirão, aumentou a insatisfação da torcida, que reagiu com vaias ao fim da partida. No dia seguinte, o atacante Hulk desabafou nas redes sociais.

“Eu amo e respeito o futebol, embora seja um esporte em que, todos os dias, você precisa provar quem você é” — publicou.

Reprodução / Redes Sociais

O camisa 7 não falou com a imprensa após o jogo e ainda não marcou no Brasileirão. Na temporada, porém, é o artilheiro do Galo de Belo Horizont, com nove gols em 16 partidas. A postagem não teve contexto explicado, mas veio em meio ao ambiente de pressão enfrentado pelo elenco.

O Atlético-MG volta a campo nesta quarta-feira (16), às 21h30, para enfrentar o Santos na Vila Belmiro. O duelo opõe duas equipes que ainda buscam a primeira vitória no Brasileirão e ocupam a parte de baixo da tabela. O Peixe, que conta novamente com Neymar após retorno recente, soma apenas um ponto e está na 18ª colocação.

