Cícero Lucena autoriza, junto ao presidente da Caixa, construção do Residencial Rio Paraíba no Alto do Mateus

O prefeito de João Pessoa, Cícero Lucena, assinou ordem de serviço, na tarde desta quarta-feira (16), para a construção de 128 apartamentos do Residencial Rio Paraíba, que será erguido com infraestrutura completa e equipamentos comunitários no bairro Alto do Mateus. Na ocasião, o gestor ainda entregou 13 unidades habitacionais por meio do programa ‘Compra Assistida’ e 88 títulos de regularização fundiária. A solenidade contou com a presença do presidente da Caixa Econômica Federal, Carlos Antônio Vieira Fernandes, e diversas outras autoridades.

“Após a retomada do programa ‘Minha Casa, Minha Vida’, a Prefeitura de João Pessoa tinha uma prateleira de projetos habitacionais e todos foram contemplados. Esse será mais uma realização de um sonho para dezenas de famílias. E nada melhor do que você, ao buscar realizar e fazer o bem, encontrar parceiros. E em nome do Governo Federal, temos a Caixa Econômica, que tem nos ajudado não só na área da habitação, mas também em financiamento de pavimentação de ruas e agora na parceria com o Pé-de-Meia municipal”, revelou Cícero Lucena.

O presidente da Caixa Econômica Federal, Carlos Vieira, ressaltou os projetos desenvolvidos na Capital paraibana, em parceria com a gestão municipal. “A Caixa é uma instituição secular, uma instituição que nasceu no dia 12 de janeiro de 1861. De lá para cá, ela tem escolhido bons parceiros para fazer as transformações necessárias que o Brasil tem e que precisam acontecer. No caso específico de João Pessoa, nós temos um exemplo de uma gestão que cuida da cidade, que cuida das pessoas, que tem sido o exemplo levado para outros locais de todo o País”, afirmou.

Segundo a secretária de Habitação Social de João Pessoa, Socorro Gadelha, o contrato foi firmado com a construtora Rocha Cavalcante e o investimento será na ordem de R$ 24 milhões. “Será mais um grande empreendimento que a população de João Pessoa vai ganhar. Na seleção dos moradores, que serão aproximadamente 700 pessoas, vamos priorizar as pessoas que moram no Alto do Mateus, as mães que têm filhos com comorbidades, os idosos e os deficientes. Essa seleção a gente vai fazer a partir de 40% de obra concluída”, explicou.

O evento ainda contou com as presenças do deputado estadual João Gonçalves e secretários municipais de Educação e Cultura, América Castro; Direitos Humanos e Cidadania, Diego Tavares; secretário adjunto de Habitação, Beto Pirulito, e outras autoridades.

Residencial Rio Paraíba – Os apartamentos serão alinhados em blocos e terão toda a infraestrutura de apoio, com estacionamento, área de convivência, escola, quadras e playground para as crianças. O prazo de entrega da obra é de 18 meses.

Compra Assistida – O programa que está mudando a vida de dezenas de famílias da Capital, o ‘Compra Assistida’, consiste na retirada de famílias de áreas de risco para morar num local em que elas mesmas escolhem. O valor do imóvel é de até R$ 115 mil e será pago integralmente pela Prefeitura de João Pessoa, incluindo o ITBI e os custos cartoriais.

Cícero Lucena e Carlos Vieira aproveitaram a oportunidade para visitar um desses imóveis. A beneficiada foi Luciene da Silva Ferreira Santos, de 53 anos, que é técnica de saúde bucal e saiu das margens do Rio Jaguaribe, no bairro São José, para um apartamento no bairro Aeroclube, onde mora com a mãe de 96 anos, dona Maria Santos.

“Minha casa era praticamente dentro do rio e toda vez que chovia, eu ficava com água até a cintura e perdia tudo. Eu orava toda noite pra Deus me abençoar pra trazer minha mãe do interior pra morar comigo. E o prefeito Cícero Lucena conseguiu realizar meu sonho e de toda minha família. Quando eu acordo de noite, que olho para o teto, que olho para o chão, vejo que estou protegida, vejo que minha mãe está protegida. Não tem palavras para agradecer primeiramente a Deus e Nossa Senhora e segundo ao prefeito Cícero Lucena”, disse emocionada.

Cuidar do Lar – O prefeito Cícero Lucena também visitou, na tarde desta quarta-feira, dois imóveis que foram reformados pelo programa Cuidar do Lar, realizado pela Prefeitura de João Pessoa e premiado nacionalmente pelo pioneirismo e criatividade. Os imóveis reformados, também no bairro Alto do Mateus, pertencem às donas de casa Marlene Leite de Araújo, 63 anos, e Maria José Teixeira Marinho, 62 anos.

“É uma alegria e emoção que eu não sei nem como explicar. Minha casa estava literalmente caindo aos pedaços e quando chovia molhava tudo. Só tenho que agradecer ao prefeito Cícero Lucena e toda equipe da Secretaria de Habitação. Meu coração é só gratidão”, revelou dona Marlene.