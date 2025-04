Vigilância Sanitária alerta população e dá dicas para escolha do melhor pescado

A Vigilância Sanitária da Secretaria Municipal de Saúde de João Pessoa (SMS-JP) chama a atenção da população para os cuidados que devem ser tomados na hora da compra do pescado, onde a procura pelo alimento tem um aumento considerável neste período da Semana Santa. Não só a característica do pescado deve ser levada em conta, mas também o ambiente onde o produto é comercializado e como ele é exposto para a venda.

Victor Viana, gerente da Vigilância Sanitária, explicou que ao comprar peixes em feiras livres, é essencial que o consumidor observe com atenção o estado do alimento, como cor e cheiro. “Peixes frescos devem ter guelras vermelhas, brilhantes e com aparência saudável. Também é importante verificar o cheiro: se estiver muito forte ou azedo, é sinal de que o peixe não está próprio para o consumo. No caso dos peixes secos, é preciso garantir que estejam totalmente secos, com carne firme, clara e sem manchas ou pintas. Já os peixes congelados devem estar com aparência preservada, sem alterações de cor, manchas ou sinais de deterioração”, alertou.

De acordo com o chefe de Inspeção da Vigilância Sanitária de João Pessoa, Ítalo Nóbrega, o consumidor deve levar em conta também as condições de higiene e limpeza do estabelecimento onde está sendo comercializado o pescado. É necessário observar os expositores onde os produtos estão armazenados e se os alimentos estão sob refrigeração.

“O pescado deve ser mantido numa câmara fria ou com uma espessa camada de gelo, no sentido de que seja mantida a temperatura adequada do produto. O consumidor deve estar sempre atento aos detalhes que foquem nas boas condições de higiene e limpeza, lembrando que as recomendações valem tanto para os peixes como também camarões, crustáceos, entre outros pescados, inclusive do bacalhau”, pontuou.

Orientações básicas – As orientações básicas para uma boa compra de pescado vão desde a observação da limpeza e organização do local de venda, até a checagem se o manipulador está bem asseado (com touca, unhas cortadas, sem enfermidades, adornos), conferindo ainda se há lavatório de mãos no local.

Sobre o pescado em si, quando fresco, devem estar armazenado sob refrigeração ou disposto com uma espessa camada de gelo para manter a temperatura adequada. Os peixes devem apresentar olhos brilhantes e salientes, pele úmida com escamas e guelras bem aderidas, brânquias com cor que pode variar da cor rosa ao avermelhado. O odor deve ser típico do pescado, indicando que está fresco.

No caso de produtos embalados, devem possuir a designação do produto de forma clara e de fácil leitura, contendo o tipo ou a espécie. As embalagens devem possuir selos de inspeção SIF, SIE ou SISB. A embalagem também deve estar íntegra, sem amassados, rasgos ou furos.