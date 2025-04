Hospital de Coremas atende 236 pessoas no plantão do final de semana — Governo da Paraíba

A urgência e ambulatório médico do Hospital e Maternidade Estevam Marinho, unidade da rede hospitalar do Estado, em Coremas, registrou o atendimento a 236 pessoas no plantão desse final de semana, entre a sexta-feira (11) e a meia-noite desse domingo (13). Foram 92 atendimentos na sexta-feira, outros 77 no plantão do sábado e mais 67 entradas na unidade no domingo.

Os casos de dores lideraram a causa de procura pelo serviço, com 37 ocorrências, seguidos de pacientes com sintomas de síndrome gripais, com 27 casos; e de pacientes com diarreia, com 21 registros. O hospital recebeu ainda 12 pacientes com crise nervosa, nove com cefaleia, oito com febre, sete pessoas com dificuldade de urinar, cinco com reação alérgica, além de duas vítimas de sinistro de trânsito com moto, entre outras demandas.

No período, após consulta médica, seis pessoas precisaram ser internadas para observação e continuidade do tratamento. Uma por complicações com erisipela, outra por causa de dor aguda, por causa de uma infecção do trato urinário, por causa de uma hérnia inguinal e por causa de lombalgia.