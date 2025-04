Fundação Campeões do Amanhã conquista 16 medalhas em campeonato internacional de jiu-jitsu

Os atletas de jiu-jitsu da Prefeitura de João Pessoa visitaram a sede da Fundação Campeões do Amanhã, no bairro de Água Fria, nesta terça-feira (15). Eles foram recebidos pelo presidente Kaio Márcio após a conquista de 16 medalhas, sendo nove de ouro, cinco de prata e duas de bronze, no AJP Tour, no ginásio Geraldão, em Recife, no último domingo (13). Essa foi a segunda competição do ano para os lutadores, que agora se preparam para o Campeonato Brasileiro.

“Foi uma competição que a gente já esperava o resultado. Os campeões estão desde 2021 dando resultados e fico muito feliz em dar continuidade a esse trabalho. O prefeito Cícero Lucena sempre demonstra ser um visionário do esporte e esse grupo de jiu-jitsu e de parajiu-jitsu vem conquistando muitos títulos. No fim do mês, eles já vão disputar o Campeonato Brasileiro, no interior de São Paulo, e vão dar muito mais resultados”, comentou o presidente da Fundação Campeões do Amanhã, Kaio Márcio.

Os medalhistas de ouro foram: João Luiz Petch (coordenador de lutas da Fundação Campeões do Amanhã) na categoria master até 85kg faixa preta; Lorenzo Barbosa (faixa cinza até 50kg), Kawa Macedo (amarela até 62kg), Sofia Medeiros (amarela até 75kg), Julia Luna (amarela até 57kg), Sophia Lara (branca até 63kg), Felipe Lorhans (roxa até 85kg), William Ataíde (azul até 69kg), Lucas Rocha (preta até 120kg). Já as de prata foram para Antônio Nascimento (amarela até 30kg), Sara Raquel (verde até 52kg), Michell Lucas (branca até 50kg), Caio Jordano (azul até 69kg), Eduarda Macena (preta até 62kg). Enquanto o bronze com: Guilherme Rodrigues (laranja até 72kg) e Caio Jordano (azul até 69kg).

“Foi uma competição a nível internacional. O campeonato teve mais de 1.300 atletas inscritos e que foram duros. Tivemos a oportunidade de nos testar para o Brasileiro (26 de abril a 2 de maio). Temos duas semanas para viajar e os nossos alunos estão prontos”, afirmou o coordenador de lutas da Fundação Campeões do Amanhã, João Luiz Petch.

Uma das mães presentes na visita a Fundação Campeões do Amanhã, Isabela Capitulino, fez questão de destacar a evolução da filha nos tatames. Segundo ela, Sophia Lara sonhava ser jogadora de futebol, mas se encontrou no jiu-jitsu.

“Sophia desde julho de 2024 ingressou nesse novo esporte e realmente se identificou. Além do esporte, ela agregou várias outras coisas para a própria vida: a educação e o comportamento dentro e fora de casa. O jiu-jitsu não está ensinando Sophia só no tatame, mas também fora dos tatames. Tudo isso através da Fundação Campeões do Amanhã”, ressaltou a mãe da atleta.

Além de Kaio Márcio, o vice-presidente da Fundação Campeões do Amanhã, Renato Martins, e o diretor administrativo e financeiro Kleber Geraldo também receberam a equipe de jiu-jitsu.