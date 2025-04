Enquete BBB25; Delma, Renata ou Guilherme? Veja quem lidera a votação para sair no Paredão de Hoje

Por MRNews



Enquete BBB25: Delma, Renata ou Guilherme? Veja quem lidera a votação para sair no Paredão desta terça (15)

O Big Brother Brasil 25 se aproxima da reta final e mais um paredão movimenta o jogo nesta semana. Disputando a preferência do público nesta terça-feira (15), os participantes Delma, Renata e Guilherme estão no foco das atenções. A votação está acirrada, mas as parciais das enquetes já dão sinais de quem deve deixar a casa mais vigiada do Brasil.

De acordo com a enquete atualizada do portal UOL, Delma lidera a rejeição com 53,41% dos votos para sair. Renata aparece na segunda posição com 37,38%, enquanto Guilherme é o menos votado, com apenas 9,21%, sinalizando forte favoritismo e estabilidade no jogo.

Renata desabafa e se defende após dinâmica ao vivo

A noite de segunda-feira (14) foi marcada por uma dinâmica intensa e emocional no programa. Durante uma atividade em que os participantes precisaram avaliar pontos fortes e fracos uns dos outros, Renata se sentiu atingida pelas críticas feitas por Delma e Guilherme. Visivelmente abalada, a bailarina caiu no choro e desabafou com João Pedro.

Renata se disse injustiçada pelos comentários que apontaram que seu protagonismo teria surgido apenas após um embate com Aline. Para ela, sua trajetória foi construída com coragem, posicionamentos claros e envolvimento nas principais discussões da casa. A sister ainda afirmou que seus esforços foram minimizados durante a dinâmica.

Delma é a mais ameaçada do 17º Paredão

Apesar das críticas, o público parece mais inclinado a eliminar Delma, que se isolou em diversos momentos da casa e acumulou desentendimentos com outros participantes. A alta taxa de rejeição indica que o jogo da participante pode estar perto do fim.

Enquanto isso, Guilherme ganha força e mostra consistência no reality. Com apenas 9% da intenção de votos para sair, o brother surge como um dos favoritos da temporada.

Resultado oficial será anunciado ao vivo na Globo, na noite de hoje (15), com apresentação de Tadeu Schmidt.

BBB25 – Irmão de Renata revela conversa com Maike após eliminação: “Teve a chance de se desculpar”

A reta final do Big Brother Brasil 25 está pegando fogo, e Renata encara mais um paredão decisivo, desta vez contra Vinícius e Vitória Strada. Enquanto isso, fora da casa, sua família tem demonstrado total apoio à bailarina. Rafael, irmão da sister, falou com o Gshow sobre os bastidores da torcida e revelou detalhes de um encontro que teve com Maike, ex-BBB e ex-affair de Renata no programa.

“Paredão é sempre um momento delicado, mas estamos confiantes. A família está votando muito, mobilizando fãs e amigos. Sabemos do potencial dela e queremos vê-la na final”, disse Rafael. Ele ainda comentou sobre o desafio que Renata enfrenta com a ausência de aliados e sem a imunidade do anjo, o que a torna um alvo fácil nos últimos dias da competição.

Encontro no hotel e pedido de desculpas

Após a saída de Maike do programa, ele e Rafael se encontraram rapidamente no hotel reservado pela produção para os eliminados. Segundo o irmão de Renata, o ex-brother não perdeu tempo e fez questão de pedir desculpas: “Ele se mostrou bastante arrependido e pediu desculpas sinceras. Disse que nunca quis prejudicar ou causar desconforto para a Renata lá dentro. Acreditei nas palavras dele e acho que foi importante esse gesto”, relatou Rafael.

O encontro parece ter trazido certo alívio à família de Renata, que acompanhou de perto a polêmica relação dos dois durante o confinamento. Rafael ainda completou dizendo que acredita em um reencontro mais tranquilo entre os dois após o fim do reality. “Eles vão ter tempo para conversar melhor e colocar tudo em pratos limpos”, afirmou.

Maike ainda acredita no romance

Do lado de fora, Maike já declarou que seus sentimentos por Renata são reais. “Eu estou apaixonado. A conexão foi verdadeira pra mim. Quero conversar com ela quando sair, entender como ela se sente, mas tenho vontade de continuar essa história aqui fora”, disse ele em entrevista após sua eliminação.

Ele também relembrou a despedida com emoção: “Na hora de sair, ela me abraçou e disse que estava tudo bem. Mas a gente sabe que aqui fora as coisas são diferentes. Quero muito poder conversar com ela e entender se temos chance de seguir juntos”.

Agora, os fãs aguardam ansiosamente o desfecho do paredão e, principalmente, o futuro desse possível casal pós-BBB. A pergunta que fica no ar é: será que Renata dará uma nova chance ao romance fora das câmeras?

Enquete BBB25: Quem Sai no 17º Paredão?

O Big Brother Brasil 25 está chegando a sua reta final, e o suspense em torno de quem será o próximo eliminado está aumentando. No último domingo, 13 de abril, Vinícius foi eliminado após receber 52,69% dos votos no 16º Paredão, em uma disputa emocionante contra Renata e Vitória Strada. A saída de Vinícius marcou o fim de sua trajetória no programa, que foi marcada por superação e afeto.

Após essa eliminação, um novo Paredão foi formado e, até o momento, as enquetes indicam que o jogo está acirrado. De acordo com uma pesquisa realizada pelo UOL, Delma é a favorita para deixar o programa, com 44,19% dos votos. Em seguida, Renata aparece com 32,31%, e Guilherme figura em terceiro lugar com 23,5%.

A formação do 17º Paredão teve início logo após a eliminação de Vinícius, quando os participantes participaram de dinâmicas e votações. Durante a última Prova do Anjo, Vinícius venceu e entregou a imunidade para sua amiga Delma, livrando-a da berlinda. João Pedro, o Líder da semana, indicou Vitória Strada para o Paredão, e, após os votos no Confessionário, Vinícius foi o mais votado, somando quatro votos e garantindo sua vaga na disputa pela permanência.

O próximo eliminado será decidido pelo público, e a expectativa é grande para ver quem continuará na corrida pela final do programa.

Quem você acha que vai sair do BBB25? Participe da enquete e acompanhe as atualizações!

Enquete BBB 25: Parcial Indica Quem Sai no 16º Paredão

A disputa no Big Brother Brasil 25 segue acirrada, e o 16º paredão está marcado para domingo (13). Renata Saldanha, Vinícius Nascimento e Vitória Strada estão na berlinda, com o público decidindo quem deve deixar a casa nesta reta final do reality.

O paredão foi formado na noite de sexta-feira (11), durante o programa ao vivo. Antes de escolher quem indicaria ao paredão, o líder João Pedro Siqueira pediu que Vinícius imunizasse um colega. Como prometido, o brother escolheu Joselma Silva para a proteção. Vitória foi indicada por João Pedro, com a justificativa de ser uma adversária com quem já teve embates no jogo, enquanto Vinícius recebeu votos da casa, resultando também em sua ida para o paredão.

Votação da Casa:

Diego Hypolito – Vinícius Nascimento

– Vinícius Nascimento Joselma Silva – Diego Hypolito

– Diego Hypolito Vitória Strada – Vinícius Nascimento

– Vinícius Nascimento Vinícius Nascimento – Diego Hypolito

– Diego Hypolito Guilherme Albuquerque – Vinícius Nascimento

– Vinícius Nascimento Renata Saldanha – Vinícius Nascimento

O público pode votar de duas formas: pelo Único, que permite um voto por CPF, e o Torcida, que permite votar diversas vezes. A média dos votos dessas duas modalidades determinará quem sairá do jogo. Vale ressaltar que a enquete realizada pelo Notícias da TV não tem caráter científico, mas sim como uma representação das tendências de parte dos telespectadores.

Como Participar da Enquete:

Clique no link da enquete do Notícias da TV e acompanhe a parcial de como está a votação no 16º paredão.

O resultado final será revelado por Tadeu Schmidt no domingo (13), ao vivo, no programa.

Vinícius Vence Prova do Anjo no BBB 25 e Imuniza Delma

Na noite desta quinta-feira (10), Vinícius garantiu a vitória na Prova do Anjo do Big Brother Brasil 25 e, como prêmio, teve o poder de imunizar um dos participantes. O escolhido foi Delma, que agora está livre do risco de ser eliminada no 16º Paredão da edição.

Vinícius, que já estava se destacando dentro da casa, teve a oportunidade de reforçar suas alianças e garantir a segurança de Delma, que pode ser uma peça-chave para o seu jogo. A decisão veio após uma disputa acirrada entre os participantes, que buscavam a tão sonhada imunidade. A prova testou a habilidade e a resistência dos jogadores, e Vinícius soube se destacar, colocando seus concorrentes para trás.

A eliminação de Renata, que foi emparedada pelo vencedor da Prova do Líder, João Pedro, promete ser um grande momento na edição. A votação segue aberta no Gshow, e a torcida do público está dividida, com a disputa acirrada entre Renata e Vinícius, com Vitória Strada ainda na berlinda.

O resultado da eliminação será conhecido ao vivo, no programa deste domingo (13), onde será revelado quem deixará a casa mais vigiada do Brasil. A participação do público, por meio da votação no Gshow, tem sido um fator determinante nas decisões, com o apoio das torcidas fazendo a diferença.

Acompanhe todas as atualizações e detalhes sobre o BBB 25 aqui no Bem Paraná, com cobertura completa de tudo o que acontece no programa.

Quem deve ser o eliminado do 15º Paredão do BBB25, segundo enquete atualizada

O Big Brother Brasil 25 se aproxima da reta final e as emoções seguem intensas. Após a saída de João Gabriel no último paredão, com 51,95% dos votos, o público já acompanha com atenção o novo embate entre Maike, Renata e Vinícius no 15º paredão da temporada. A eliminação acontece na próxima quinta-feira, dia 11 de abril, e promete movimentar ainda mais os ânimos dentro da casa mais vigiada do país.

João Gabriel, natural de Buriti Alegre (GO), deixou a disputa de forma emocionante. Querido pelos colegas e conhecido pelo carisma, o ex-brother protagonizou momentos marcantes no jogo, mas não resistiu à força da votação popular contra Diego Hypolito e Vitória Strada.

Logo após sua saída, a dinâmica do programa seguiu em ritmo acelerado. Guilherme venceu a prova do líder e indicou Maike diretamente ao paredão, alegando sua força em provas de resistência. Na votação aberta, Renata foi a mais votada pelos colegas da casa, somando quatro votos. Com direito ao contragolpe, Maike puxou Vinícius para completar o trio da berlinda.

Parciais indicam rejeição a Vinícius

De acordo com a enquete mais recente, Vinícius lidera as intenções de voto para sair, com 50,08% da rejeição. Maike aparece em seguida, com 45,52%, enquanto Renata desponta como a menos ameaçada, somando apenas 4,40% dos votos. Apesar da proximidade entre os dois mais votados, a tendência indica que Vinícius será o próximo eliminado, caso os números se confirmem na votação oficial da TV Globo.

O clima dentro da casa é de tensão e estratégia. Cada voto começa a pesar ainda mais à medida que o prêmio milionário se aproxima. Maike e Vinícius já protagonizaram atritos durante o jogo, o que pode influenciar nas decisões do público. Já Renata tem construído uma trajetória mais discreta, o que pode estar contribuindo para sua baixa rejeição.

Com o resultado marcado para a noite de quinta-feira (11), o paredão promete definir os rumos finais do BBB25. Os fãs do reality seguem divididos nas redes sociais, enquanto os emparedados tentam conquistar o público em seus últimos dias de permanência.

