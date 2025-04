O que o Botafogo precisa para chegar aos playoffs da NBB?

Botafogo Enfrenta Desafios para Garantir Vaga nos Playoffs do NBB 2024/2025

O Botafogo segue sua jornada no Novo Basquete Brasil (NBB) 2024/2025 com grandes desafios pela frente. Após uma derrota para o Sesi Franca por 80 a 62 no último sábado (12/04), o Glorioso viu sua situação complicar ainda mais na tabela. Com 9 vitórias e 24 derrotas, o time ocupa a 17ª posição, penúltima no campeonato, e agora precisa de uma combinação de resultados para garantir a última vaga nos playoffs.

Como o Botafogo Pode Chegar aos Playoffs?

Para alcançar a tão sonhada classificação para os playoffs, o Botafogo precisa vencer o Bauru Basket na última rodada da fase de classificação, no sábado (19/04), fora de casa. Além disso, o time carioca depende de um tropeço do Desk Manager/Mogi, que precisa perder para o Pato Basquete na quarta-feira (17/04), em Mogi.

Desempenho no Jogo contra o Sesi Franca

No confronto contra o Sesi Franca, o Botafogo se manteve atrás no placar durante toda a partida. Pecos foi o destaque da equipe, marcando 15 pontos e distribuindo 7 assistências, enquanto Alcassa contribuiu com 14 pontos e 7 rebotes. Apesar do esforço dos atletas, a equipe não conseguiu superar a força do líder da competição, que controlou o ritmo do jogo desde o início.

O Que Esperar da Última Rodada

A última rodada será decisiva para o futuro do Botafogo no NBB. Uma vitória contra o Bauru Basket, que também está na disputa por uma posição nos playoffs, é essencial. No entanto, o fator sorte entra em cena, pois o Glorioso precisará contar com a derrota do Mogi para o Pato Basquete para se classificar.

Desafios Futuros

Além de melhorar seu desempenho coletivo e individual nas últimas partidas, o Botafogo tem que se focar nas fraquezas que têm surgido, principalmente nos últimos quartos, onde o time tem apresentado queda no rendimento. Ajustes técnicos, maior consistência nas transições ofensivas e defensivas serão essenciais para que a equipe se mantenha competitiva.

Classificação Atualizada do NBB 2024/2025

A equipe alvinegra segue com uma missão difícil, mas não impossível. Se conquistar os resultados necessários, poderá garantir sua vaga no mata-mata e seguir na luta pelo título. Resta esperar o desenrolar dos próximos jogos para saber se o Botafogo terá um lugar entre os oito melhores do campeonato.

Flamengo Engata Sexta Vitória Consecutiva no NBB ao Derrotar o Bauru Basket

Na noite deste domingo (13/04), o Flamengo venceu o Bauru Basket por 88 a 84, em um confronto marcado pela emoção do começo ao fim. O jogo, realizado no ginásio Panela de Pressão, em Bauru, foi especial para os donos da casa, que comemoravam o jogo número 600 em sua trajetória no Novo Basquete Brasil (NBB).

O Flamengo teve como grande destaque o jogador Alexey, que foi o cestinha da partida com 24 pontos e ainda distribuiu 7 assistências. Pelo lado do Bauru, Andrezão foi o principal pontuador, anotando 23 pontos.

O Jogo:

Desde o início, a partida foi muito equilibrada, mas o Flamengo logo assumiu a liderança e conseguiu fechar o primeiro quarto com uma vantagem de 21 a 17. O Bauru Basket até tentou reagir, mas o time carioca se mostrou superior, mantendo a dianteira e ampliando a diferença no segundo período, quando terminou com 30 a 24.

No terceiro quarto, o Flamengo continuou a dominar o jogo. Enquanto o Bauru buscava pontos com a ajuda de Alex Garcia, o time carioca se manteve firme e fechou a parcial com 19 a 16. No entanto, o último quarto foi de recuperação para o time da casa. Bauru melhorou no ataque e até venceu o período por 27 a 18. Mas a diferença acumulada pelos cariocas foi suficiente, e o Flamengo garantiu a vitória por 88 a 84.

Classificação:

Com esse triunfo, o Flamengo chega a sua sexta vitória consecutiva e mantém a vice-liderança do NBB, com 26 vitórias e 7 derrotas. Já o Bauru Basket, apesar da luta, ficou na quinta colocação com 18 vitórias e 14 derrotas.

O Flamengo volta à quadra na próxima terça-feira, enfrentando o Franca fora de casa, enquanto o Bauru Basket recebe o Vasco na quarta-feira, também em casa.

Próximos Jogos:

Flamengo x Franca – Terça-feira (16/04), às 20h.

x – Terça-feira (16/04), às 20h. Bauru Basket x Vasco – Quarta-feira (17/04), às 19h30.

