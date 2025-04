Kings League Brazil, Capim x Fluxo e Real Elite x Funkbol, onde assistir e horários e jogos

Kings League Brasil: Onde Assistir e Horários dos Jogos de Hoje (14/4)

A quarta rodada da Kings League Brasil ocorre nesta segunda-feira (14/4), com grandes confrontos em mais uma emocionante jornada do torneio. Os jogos serão disputados na Oreo Arena, em São Paulo, e contarão com transmissões ao vivo em diversas plataformas. Confira abaixo as informações sobre os horários dos jogos e onde assistir a cada partida.

Jogos do Dia

Capim x Fluxo – 17h

Real Elite x Funkbol – 18h

Dendele x Nyvelados – 19h

Desimpedidos Goti x G3X – 20h

Furia x Loud – 21h

Onde Assistir

Todos os jogos da Kings League Brasil são transmitidos nos canais oficiais da liga. Você pode acompanhar as partidas ao vivo pela Twitch e YouTube. Alguns dos canais que fazem as transmissões incluem:

CazéTV , Podpah , e Madhouse TV no YouTube.

, , e no YouTube. Na Twitch, os presidentes dos clubes realizam transmissões ao vivo diretamente da arena, como Allan Rodrigues (o estagiário), do Real Elite, e Gaules, do G3X.

Classificação Atual

A competição está acirrada, com Furia FC e G3X liderando a tabela com 9 pontos cada, mas a equipe de Neymar Jr. e Cris Guedes fica na frente pelo saldo de gols (11 contra 6). Veja a classificação completa até o momento:

Furia FC – 9 pontos (11 gols de saldo) G3X – 9 pontos (6 gols de saldo) Nyvelados – 6 pontos Desimpedidos Goti – 5 pontos Dendele – 4 pontos Real Elite – 3 pontos (0 gol de saldo) Loud SC – 3 pontos (-1 gol de saldo) Capim FC – 3 pontos (-2 gols de saldo) Fluxo FC – 3 pontos (-4 gols de saldo) Funkbol – 0 ponto

Presidentes dos Clubes

Cada time da Kings League Brasil conta com pelo menos um presidente famoso, como influenciadores digitais, jogadores de futebol e até cantores. Alguns dos presidentes mais notáveis incluem:

Furia FC : Neymar Jr. e Cris Guedes

: Neymar Jr. e Cris Guedes G3X : Gaules e Kelvin Oliveira

: Gaules e Kelvin Oliveira Funkbol : Kond, Michel Elias e MC Hariel

: Kond, Michel Elias e MC Hariel Capim FC: Jon Vlogs e Luva de Pedreiro

Regulamento da Competição

A Kings League Brasil segue um formato de pontos corridos, e ao fim das nove rodadas da primeira fase, a equipe com a melhor campanha se classifica diretamente à semifinal. As equipes que terminarem entre o segundo e o sétimo lugar disputam as quartas de final. Os quatro semifinalistas garantem uma vaga na Kings League World Cup Clubs, que será realizada na França em junho deste ano.

A Participação de Gabigol

Na última semana, durante uma transmissão ao vivo, o atacante Gabigol, do Cruzeiro, foi convidado para participar de uma cobrança de pênalti pelo presidente do G3X, Gaules. Embora tenha demonstrado entusiasmo, as chances de Gabigol jogar na Kings League Brasil são pequenas devido a conflitos de agenda.

Fique ligado para mais informações sobre a Kings League Brasil e acompanhe os jogos ao vivo!

