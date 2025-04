ASSISTIR Vasco x Mazagão AO VIVO COPA DO BRASIL SUB-17 2025, HOJE (15/04); COM IMAGENS

O jogo entre Vasco x Mazagão pelo COPA DO BRASIL SUB-17 acontece hoje, HOJE (15) às 15 hs,. O mandante do jogo, o primeiro time do confronto, tentará a vitória em seus domínios e a competição, disputada EM JOGOS MATA-MATA, entretanto, os primeiros jogos são em jogo único, definidos em uma única partida. COPA DO BRASIL SUB-17

A Copa do Brasil Sub-17 é uma competição anual organizada pela Confederação Brasileira de Futebol (CBF), destinada a equipes de futebol sub-17 de todo o país. A edição de 2025 já está em andamento, com jogos emocionantes acontecendo em diversas fases do torneio.

Vasco x Mazagão pela Copa do Brasil Sub-17

A equipe do Mazagão desembarcou na noite de domingo (13) no Rio de Janeiro para um dos confrontos mais importantes de sua curta, porém histórica, trajetória na Copa do Brasil Sub-17. O time amapaense encara o Vasco da Gama nesta terça-feira (15), às 15h (horário de Brasília), no Estádio Nivaldo Pereira, em Nova Iguaçu, pelo jogo de volta das quartas de final da competição.

No primeiro duelo, realizado em Macapá com portões fechados, o Mazagão foi superado por 3 a 1. Agora, precisa de um verdadeiro feito fora de casa: vencer por dois gols de diferença para levar a decisão aos pênaltis ou por três gols para garantir vaga direta nas semifinais. Já o Vasco, com a vantagem construída no jogo de ida, pode perder por até um gol que ainda assim se classifica.

Campanha histórica para o futebol do Amapá

Independentemente do resultado, o Mazagão já fez história ao se tornar o primeiro clube do Amapá a chegar às quartas de final da Copa do Brasil Sub-17. A campanha tem sido motivo de orgulho para o futebol amapaense, tradicionalmente distante dos holofotes das grandes competições nacionais de base.

Com uma equipe jovem e aguerrida, o Mazagão superou adversários fortes nas fases anteriores e mostrou maturidade em campo. A classificação inédita para as quartas colocou o clube na vitrine nacional e revelou talentos da base que já despertam interesse de olheiros e clubes de maior expressão.

Olho nas semifinais

Caso consiga reverter a vantagem vascaína, o Mazagão enfrentará nas semifinais o vencedor do confronto entre Internacional e Flamengo, duas das principais forças do futebol de base no país. Mesmo diante de um cenário complicado, a equipe amapaense aposta no espírito de superação que a trouxe até aqui para tentar surpreender os cariocas.

A torcida, mesmo à distância, está mobilizada e confiante em uma virada heroica que manteria vivo o sonho de um título nacional inédito para o futebol do Amapá.

