ASSISTIR AO VIVO Sampaio Corrêa x Tuntum COM IMAGENS Maranhense de 2025, HOJE (15/04), ESCALAÇÕES, PALPITES

O jogo entre Sampaio Corrêa x Tuntum acontece HOJE (15) às 19 hs. O mandante da partida é o primeiro time que busca a vitória em seus domínios. Esta disputa é válida pelo Campeonato Maranhense de 2025.

Sampaio Corrêa x Tuntum no Maranhense

O Sampaio Corrêa encerrou sua preparação para o importante confronto diante do Tuntum com praticamente força máxima à disposição. A partida, válida pela 11ª rodada do Campeonato Maranhense, acontece nesta terça-feira (15), às 19h, no Estádio Nhozinho Santos, e pode garantir a classificação do Tricolor para a semifinal da competição.

Apenas uma baixa confirmada

O único desfalque confirmado para o duelo é o volante Cavi, que ainda aguarda um parecer do STJD sobre um efeito suspensivo relacionado a uma punição anterior. Até o momento, o recurso não foi apreciado, o que inviabiliza a escalação do atleta para o jogo.

Apesar da ausência de Cavi, o técnico Gerson Gusmão conta com o retorno de jogadores importantes que estavam no departamento médico. Pimentinha, Jô e Allison já estão totalmente recuperados e treinando normalmente com o elenco.

Expectativa pela estreia de reforços

A formação titular ainda é mantida em sigilo e será revelada apenas momentos antes do apito inicial. No entanto, existe uma grande expectativa pela possível estreia de reforços como Lucas Hian, Allison e Yamada. Entre eles, Lucas Hian é quem tem maiores chances de ser utilizado no time principal logo de cara.

A provável escalação do Sampaio Corrêa para o confronto decisivo deve contar com Alan Silva no gol; Ray (ou Lucas), Eduardo, Wesley e Thiago Rosa formando a defesa; Jair (ou Cavi, caso liberado), Anderson Recife e Balão no meio-campo; Nadson (ou Pimentinha), Adriano e Henrique (ou Yamada) compondo o setor ofensivo.

Jogo decisivo pela classificação

O jogo contra o Tuntum tem peso de decisão para o Tricolor Maranhense. Uma vitória pode selar a vaga nas semifinais do Campeonato Maranhense, colocando o Sampaio em uma posição favorável na reta final do estadual. Além disso, o clube busca ganhar ritmo de jogo com o elenco reforçado visando também sua trajetória na Série D do Campeonato Brasileiro.

A torcida boliviana já está mobilizada para apoiar o time no Nhozinho Santos, em mais uma noite que promete ser eletrizante no calendário do futebol maranhense.

No Maranhão, o canal da Federação Maranhense de Futebol (FMF) transmitirá o Campeonato Maranhense.