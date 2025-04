Vice-governador inspeciona obras e recebe Título de Cidadão de Riacho dos Cavalos — Governo da Paraíba

O vice-governador da Paraíba, Lucas Ribeiro, cumpriu agenda neste sábado (12) em Riacho dos Cavalos, no Sertão do Estado. Ele visitou obras na área de mobilidade urbana na cidade, que somam investimentos do Governo do Estado superiores a R$ 38 milhões. Em seguida, também foi homenageado com o Título de Cidadão Riachoense, em solenidade realizada na Câmara Municipal.

Pela manhã, o vice-governador visitou o asfaltamento da Comunidade Mariá, que integra o programa Travessias Urbanas no município. A ação busca melhorar o acesso dentro da cidade de Riacho dos Cavalos. Ao todo, são aproximadamente 3,5 quilômetros de asfalto, com um investimento de R$ 1,8 milhão, oriundo do Tesouro Estadual.

“Pela Paraíba, já são mais de 500 quilômetros executados por meio desse programa, e aqui a ação do nosso governo também está presente. Fico feliz em estar aqui, celebrando os 100 dias de gestão municipal, acompanhando os investimentos do Estado no município e reforçando esse compromisso, capitaneado pelo governador João Azevêdo, de realizar uma gestão municipalista”, afirmou o vice-governador.

Em seguida, Lucas Ribeiro visitou as obras de pavimentação da PB-317, rodovia que liga o município a São Bento. A estrada, com mais de 20 quilômetros de extensão, está recebendo um investimento de R$ 36 milhões, também com recursos do Governo do Estado.

“Essa ação vai impulsionar o desenvolvimento da nossa região. Agradeço a atenção do Governo Estadual com o nosso município. O investimento feito aqui mostra a importância da parceria entre o Estado e as prefeituras”, declarou o prefeito de Riacho dos Cavalos, Arhtur Vieira.

Título – Encerrando a agenda na cidade, Lucas Ribeiro foi homenageado com o Título de Cidadão Riachoense, em solenidade realizada na Câmara Municipal. A honraria foi proposta pelo vereador Zé Dantas, em reconhecimento ao trabalho e à parceria do vice-governador com o município.