Prefeitura realiza mais uma edição da Caravana do Cuidar e beneficia moradores de Cruz das Armas

Os moradores do bairro Cruz das Armas receberam, nesta sexta-feira (11), a Caravana do Cuidar. Ação promovida pela Prefeitura de João Pessoa, por meio da Secretaria de Direitos Humanos e Cidadania (Sedhuc), levou uma série de serviços gratuitos à população, totalizando 342 atendimentos ao longo da manhã.

“A Caravana do Cuidar é um canal que temos entre os serviços ofertados pela Prefeitura e a comunidade. Então, toda sexta-feira estamos em um bairro diferente, sempre em contato com as associações, com as lideranças de cada bairro e com os moradores, que são os protagonistas de todas as edições”, comentou Raquel Feitosa, coordenadora do serviço.

Uma das parcerias do projeto é a Defensoria Pública, que presta atendimentos relacionados ao direito da família, à saúde, direito do consumidor, mediações de conflitos, além de orientações, como explicou Durval Filho. “Estamos aqui à disposição dos moradores para buscar soluções administrativas, requerimentos, atualizações de certidão, ações cíveis, entre outros serviços que oferecemos por meio do nosso serviço itinerante, agora também em parceria com a Caravana do Cuidar”, destacou o defensor público.

Um dos moradores beneficiados na edição desta sexta-feira foi Alexander do Nascimento. “Eu aproveitei pra tirar a segunda via do registro do meu menino. Gostei bastante do atendimento. Facilitou demais o serviço ter vindo até aqui no bairro. Se tiver outras vezes, vai ser ainda melhor”, comentou.

Atendimentos – Dos 342 atendimentos registrados, 20 foram do Cadastro único; 22 atendimentos médicos; 10 do Procon-JP; 4 da Junta Militar; 5 cadastros do Castramóvel; 42 emissões do Cartão SUS; 7 adesões ao Programa Criança Feliz; 60 testes de glicemia; 60 aferições de pressão arterial; 12 atendimentos do Odontomóvel; 10 cadastros no Programa Eu Posso; 20 atendimentos da Defensoria Pública; 30 atendimentos do Cras; e 20 aplicações de vacina.

Como solicitar – As solicitações para a Caravana do Cuidar podem ser feitas tanto pelas associações e instituições que prestam atendimento ao público, quanto pelos próprios moradores, por meio do aplicativo ‘João Pessoa na Palma da Mão’. Basta procurar pelo serviço e preencher o formulário, informando a localização e destacando os serviços de que mais precisa.