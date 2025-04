Vice-governador participa de distribuição de sementes e alevinos para produtores rurais do Brejo — Governo da Paraíba

O vice-governador Lucas Ribeiro participou, nessa quinta-feira (10), da entrega de sementes e alevinos para produtores rurais dos municípios de Serra da Raiz e Pirpirituba, no Brejo paraibano. A ação do Governo do Estado, por meio da Secretaria de Estado do Desenvolvimento da Agropecuária e da Pesca (Sedap-PB), beneficiou 650 produtores rurais com sementes de milho, feijão e sorgo, além de 200 mil alevinos, nos dois municípios.

Lucas Ribeiro destacou a importância da entrega das sementes para os agricultores. “Eu sei que essas sementes são pequenininhas, mas representam muito na vida de cada um e de cada uma de vocês que estão aqui. Essa é uma política pública importante do Governo da Paraíba, que realiza essa doação de sementes em todo o estado para ajudar o homem e a mulher do campo”, enfatizou.

“Essa é uma entre várias ações que temos realizado em benefício de todo o nosso povo. O Governo deve estar próximo do povo que mais precisa, próximo do povo que necessita ser incluído nas políticas públicas, receber ações importantes para melhorar sua vida” acrescentou o vice-governador.

Em Serra da Raiz, 330 produtores rurais receberam 1,5 tonelada de milho, duas toneladas de feijão phaseolus (carioquinha) e 500 quilos de feijão vigna (macaçá), com previsão de serem produzidas 70 toneladas de milho, 70 toneladas de feijão phaseolus e 25 toneladas de feijão vigna, além de 50 mil alevinos. Já em Pirpirituba, foram entregues para 320 produtores rurais duas toneladas de milho, duas toneladas de feijão vigna, 200 quilos de sorgo e 150 mil alevinos. A estimativa é que as sementes resultem em uma produção de 100 toneladas de milho, 60 toneladas de feijão e 500 toneladas de forragem.

O secretário de Estado do Desenvolvimento da Agropecuária e da Pesca, Joaquim Hugo, reafirmou o compromisso do Governo do Estado com os produtores rurais. Ele salientou a presença de muitas agricultoras no evento. “Essa é uma pauta que a gente defende na Secretaria, que é a participação das mulheres, dos jovens, na agricultura e na pecuária do estado”, pontuou.

Joaquim Hugo lembrou que a distribuição de sementes e dos alevinos integra importantes ações do Governo do Estado, que busca dar ao produtor rural condições de ter uma vida melhor. “É uma determinação do governador que a gente esteja próximo do povo, principalmente de quem mais precisa, levando melhorias para a população”, afirmou.

O presidente do Sindicato dos Trabalhadores Rurais, Agricultores e Agricultoras Familiares de Pirpirituba, Elienilson Pontes, destacou a importância das sementes para o homem do campo. “É a semente que vai fixar o produtor rural na terra, vai dar condições dele plantar, colher, poder trabalhar, ter uma renda. Essas sementes são muito importantes”, comentou, destacando os programas desenvolvidos pelo Governo do Estado para melhorar a vida do produtor rural.

A produtora rural Maria Edileuza Santos disse estar muito feliz por receber as sementes. Ela trabalha com o marido na agricultura familiar. “Essas sementes são importantes demais. São elas que garantem o sustento da nossa família. Eu só tenho a agradecer porque está um período bom de chuva e elas vieram na época certa para plantar”, contou.

Programa de sementes – A entrega das sementes ocorreu através do Programa Estadual de Aquisição e Distribuição de Sementes Certificadas da Sedap-PB, que este ano investiu quase R$ 12 milhões na aquisição de 530 toneladas de sementes certificadas pela Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária (Embrapa). São sementes de milho, feijão vigna, feijão phaseolus e sorgo que levam em consideração a precocidade, produtividade e resistência à seca.

Já os alevinos foram produzidos e entregues através do Programa de Expansão e Desenvolvimento da Aquicultura em Águas Interiores do Estado da Paraíba, conhecido como Programa de Piscicultura.

O gerente executivo de Abastecimento e Pesca, Benélio Francisco de Araújo, explicou que o Programa Estadual de Aquisição e Distribuição de Sementes Certificadas tem por objetivo desenvolver ações articuladas que resultem no aumento da produção e da produtividade das propriedades rurais paraibanas. “Isso significa a consequente ampliação da renda e da segurança alimentar e nutricional das famílias”, apontou.