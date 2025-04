Servidores da Semob-JP recebem orientações sobre a importância da doação de sangue

Com o objetivo de incentivar a doação de sangue e salvar vidas, a Superintendência Executiva de Mobilidade Urbana (Semob-JP) realizou, nesta quinta-feira (10), uma palestra sobre a importância da doação de sangue e esclareceu dúvidas sobre o procedimento tão importante. A apresentação também visa antecipar as doações para o Maio Amarelo, campanha que visa reduzir o número de sinistros de trânsito, que tem como tema deste ano “Desacelere. Seu bem maior é a vida”. A explanação foi ministrada pela assistente social do Hemocentro da Paraíba, Consueila Leite de Araújo, no auditório da sede da Semob, no bairro do Cristo.

Na abertura do evento, o superintendente da Mobilidade Urbana, Marcílio do HBE, ressaltou a importância da informação para incentivar o maior número de pessoas para essa causa tão nobre. “Uma ação importante de doação de sangue, é um ato de amor. Desacelere para o trânsito e acelere para mais e mais doações. Agradeço a cada um de vocês que se dispuseram a abraçar essa causa tão importante para salvar vidas”, declarou.

Na ocasião, foram esclarecidos pontos importantes para a doação, como: quem pode doar, os benefícios, intervalo das doações, a partir de que idade, pessoas com comorbidades, uso de medicamentos, entre outros questionamentos.

A chefe da Divisão de Educação para o Trânsito (Died), Gilmara Branquinho, contou que dentro do Maio Amarelo, muitas são as dúvidas sobre a doação de sangue e viu nesta apresentação uma forma de despertar a consciência da população a participar do processo como doador e como agente multiplicador de conhecimento.

“Vamos ter o Maio Amarelo e todos os anos fazemos um dia de doação dentro da campanha, onde convidamos todos os servidores para a doação voluntária. No entanto, sabemos que as doações são bem-vindas todos os dias do ano, dentro das possibilidades de cada um”, explicou a chefe da Divisão de Educação para o Trânsito, Gilmara Branquinho.

“A doação é um gesto totalmente solidário. É um ato de amor que você faz em benefício de alguém que precisa do sangue para fazer o seu tratamento, sua terapia, seja uma doença mesmo do sangue ou alguma cirurgia que seja necessária a transfusão depois, cirurgias de grande porte, sinistros de trânsito de pessoas que tiveram grandes traumas. Então a importância da doação, além da perspectiva da saúde pública, é também pra você salvar a vida de alguém, explicou a palestrante, Consueila Leite.

O Hemocentro da Paraíba fica localizado na Av. Dom Pedro II, 1548, em Jaguaribe. Para mais informações, podemos ligar para o contato: (83) 3133-3473.

Requisitos para a doação de sangue:

Ter entre 16 e 69 anos (menores de 18 anos precisam estar com o responsável legal – pai ou mãe);

Pesar mais de 50 kg;

Estar bem alimentado;

Ter dormido pelo menos 6 horas na noite anterior;

Estar em boas condições de saúde;

Não ter ingerido bebidas alcoólicas nas

últimas 12 horas;

Não estar em jejum;

Apresentar um documento oficial e original com foto.