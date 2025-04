Rangers x Athletic Bilbao ASSISTIR AO VIVO Liga Europa da UEFA, EUROPE LEAGUE, 2024/25, HOJE (10/04)

O jogo entre Rangers x Athletic Bilbao acontece HOJE 16 hs. O mandante da partida busca a vitória em seus domínios. Esta disputa é válida pelo Liga Europa da UEFA, EUROPE LEAGUE, 2024 – 2025.

Rangers x Athletic Bilbao: Prévia do Confronto de Quartas de Final da Liga Europa 2024/25

Nesta quinta-feira, dia 10 de abril de 2025, às 16h (horário de Brasília), o Rangers recebe o Athletic Bilbao no Ibrox Stadium, em Glasgow, para a partida de ida das quartas de final da UEFA Europa League. O duelo promete fortes emoções, reunindo duas equipes tradicionais e motivadas por feitos históricos.

Momento das equipes

O Rangers, comandado por Barry Ferguson, chega embalado após eliminar o Fenerbahçe de José Mourinho nos pênaltis nas oitavas, após um empate de 3 a 3 no agregado. No Campeonato Escocês, os Gers venceram o clássico Old Firm contra o Celtic e protagonizaram uma virada espetacular diante do Dundee, vencendo por 4 a 3. No entanto, tropeçaram no último fim de semana ao perder por 2 a 0 para o Hibernian, mantendo uma preocupante sequência de cinco derrotas consecutivas em casa no tempo regulamentar.

Já o Athletic Bilbao, do técnico Ernesto Valverde, chega invicto há cinco jogos e com moral após a virada sobre a Roma, vencendo por 3 a 1 no País Basco e avançando com um 4 a 3 no agregado. Apesar de alguns empates recentes na La Liga, a equipe ocupa a quarta posição na tabela, brigando por vaga na próxima Champions League. O sonho maior, no entanto, é conquistar a Europa League justamente em casa, no estádio San Mamés, onde será realizada a final desta temporada.

Histórico e confronto direto

Essa será a primeira vez que as equipes se enfrentam em competições da UEFA desde a temporada 1968/69, quando o Rangers venceu o primeiro jogo por 4 a 1 no Ibrox e avançou mesmo perdendo a volta por 2 a 0. Curiosamente, os bascos também perderam seus dois jogos anteriores em solo escocês.

Desfalques e escalações prováveis

O Rangers não poderá contar com o zagueiro John Souttar e o meio-campista Mohamed Diomande, ambos suspensos, além de Neraysho Kasanwirjo, lesionado. A equipe deve adotar uma linha defensiva com três zagueiros e apostar em James Tavernier e Dujon Sterling pelos lados.

Rangers – provável escalação:

Butland; Tavernier, Propper, Balogun; Sterling, Barron, Raskin, Jefte; Bajrami, Cerny; Dessers.

O Athletic Bilbao tem dúvidas quanto à presença de Aitor Paredes, lesionado, enquanto Yuri Berchiche deve ser ausência confirmada. Nico Williams e seu irmão Iñaki Williams são as principais armas ofensivas, com Oihan Sancet surgindo como possível titular na armação.

Athletic Bilbao – provável escalação:

Simon; Gorosabel, Paredes (ou Nunez), Vivian, Boiro; Prados, Jauregizar; I. Williams, Sancet, N. Williams; Guruzeta.

Expectativas

Com um histórico de jogos movimentados, tanto Rangers quanto Athletic Bilbao têm apresentado partidas com muitos gols na atual campanha europeia. A atmosfera em Ibrox promete ser intensa, e apesar das dificuldades recentes em casa, os escoceses buscam repetir as noites mágicas que os levaram à final de 2022.

O Athletic, por sua vez, quer aproveitar o momento para construir uma vantagem e manter vivo o sonho de levantar a taça em casa. Um empate com gols parece um resultado plausível, deixando tudo em aberto para a volta.

Data e horário: Quinta-feira, 10 de abril de 2025, às 16h (horário de Brasília)

Local: Ibrox Stadium, Glasgow

Competição: UEFA Europa League – Quartas de final (ida)

Tags: #Rangers #AthleticBilbao #EuropaLeague #QuartasDeFinal #FutebolEuropeu #PreviaDoJogo #FutebolEscocês #LaLiga #LigaEuropa2025 #Bilbao #Ibrox #VaclavCerny #NicoWilliams

Onde Assistir?

A Europa League é transmitida no Brasil pela ESPN e pelo Star+. Além disso, algumas partidas podem ser exibidas pela Paramount+. É sempre bom conferir a programação, pois pode variar.

A final pode ser transmitida pelo SBT.

