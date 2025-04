ENCONTRO NO CRAS DEBATEU PLANEJAMENTO -FORMAÇÃO SÓCIOPOLÍTICA E CULTURAL DE ADOLESCENTES DO SCFV

A Gestão Municipal de São José do Seridó tem demonstrado um olhar sensível no cuidado com as pessoas, na formação do cidadão e, sobretudo, na busca por melhores dias para as famílias e para a sociedade como um todo. Nesta quarta-feira, 17, o Centro de Referência em Assistência Social (CRAS) de São José do Seridó foi sede do I Encontro que debateu planejamento, Formação Sóciopolítica e Cultural de Adolescentes, com a presença de representantes da CEDECA – Casa Renascer, CRAS, SCFV e Conselho Tutelar.





As crianças e adolescentes beneficiados pelo Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos participaram de uma roda de conversa conduzida pela orientadora social Débora Dantas e pela psicóloga do CRAS, Sílvia Raquel. Em seguida, os coordenadores e educadores do Centro de Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente no RN (CEDECA – Casa Renascer) debateram com o público presente no evento, composto por crianças e adolescentes.





É importante destacar a presença do Conselho Tutelar de São José do Seridó, representado pelos conselheiros Josemário Hugo de Medeiros (Guguinha) e Juscilene Dantas (Chuquinha). A coordenadora do CRAS, Josicleide Braz, ressalta que esses encontros, sempre abordando temas relevantes para os jovens e adolescentes, terão continuidade, ocorrendo em outros momentos.