Zepelim e o Sopro do Cão, banda de Campina Grande, lança clipe com ator de ‘Cangaço Novo’

Joalisson Cunha no clipe de ‘Lara’, da banda Zepelim e o Sopro do Cão.. Divulgação

Zepelim e o Sopro do Cão, banda da cidade de Campina Grande, lançou, nesta terça-feira (8), o videoclipe de “Lara”. A produção é estrelada por Joalisson Cunha, ator paraibano que faz parte do elenco da série ‘Cançago Novo’ e do filme ‘O Sertão Vai Vir ao Mar’.

A canção mistura elementos do ska e do hardcore, transição de estilos que acompanha a história contada no videoclipe. Ambientado no Sertão da Paraíba, no clipe, é possível identificar vários elementos da cultura paraibana, como explicou Bruno Caniello, que assina a direção criativa com Dedé Guima.

“Referências a times locais, como o Galo da Borborema (Treze Futebol Clube), à própria banda, com o quadro original que deu origem à capa do CARANGUEJO DE AÇUDE e diversos outros elementos da casa e do cenário que são habituais na vida do nordestino”, descreveu o diretor.

Ainda em abril de 2025, após o lançamento do clipe, a Zepelim e o Sopro do Cão vai entrar em estúdio para gravação de seu segundo disco.

“Esse novo trabalho tende a refletir uma maior presença minha nas letras e criações dos conceitos que envolvem o álbum, e também conta uma presença mais ativa de Dede junto a Igor Carvalho (baixista) e Igor Punk (guitarrista), pois no primeiro disco Dede era coprodutor, participou ativamente da lapidação do disco, mas não na criação desde a sua raiz”, comenta o vocalista Babu.