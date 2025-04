SES participa do I Fórum realizado nesta terça (8) e quarta-feira (9) na Paraíba — Governo da Paraíba

A Secretaria de Estado da Saúde (SES) participa do I Fórum de Assistência Farmacêutica da Paraíba, por meio da Gerência Executiva de Assistência Farmacêutica do estado e da Rede de Apoio Institucional para Qualificação e Matriciamento Gerencial de Trabalhadores e Gestores do SUS (Reap Quali-PB), que acontece, nesta terça (8), das 14h às 18h; e quarta-feira (9), das 9h às 17h, no auditório do Departamento de Fonoaudiologia da Universidade Federal da Paraíba (UFPB). O objetivo do evento é reunir profissionais do setor para debater desafios e avanços na área, com foco no fortalecimento do acesso a medicamentos no estado.

O evento vai discutir o tema central “Gestão da assistência farmacêutica: Inovar para transformar”, bem como também vai tratar de outros temas referente a gestão da assistência farmacêutica. A programação inclui discussões sobre inovação em saúde e práticas farmacêuticas, além de promover a troca de experiências entre especialistas. O Fórum é voltado a farmacêuticos que atuam em serviços públicos, ambulatoriais, hospitalares e clínicos.

Uma agenda científica diversificada também fará parte do fórum, abordando temas como planejamento da assistência farmacêutica, inovação e avaliação de tecnologias em saúde.

A gerente-executiva de Assistência Farmacêutica da Paraíba, Wênia Brito, participa como palestrante na primeira plenária, prevista para começar às 16h15 desta terça (8), com o tema “Planejamento da assistência farmacêutica na gestão Estadual” e, na quarta-feira (9) às 11h15, a gerente apresenta no painel os “Modelos de organização da assistência farmacêutica no contexto da linha de cuidado em Saúde”.

Nesta quarta-feira (9), o painel sobre “Cuidado Farmacêutico como modelo de prática profissional na perspectiva das Diretrizes Nacionais do Cuidado Farmacêutico no SUS”, vai ser apresentado às 10h45, será moderado pelo bolsista do REAP Quali – PB, Vinícius Ribeiro. Já a segunda plenária sobre “Oportunidades e desafios do acesso a medicamentos no novo cenário da judicialização no Brasil”, com previsão de ser apresentada às 9h, vai ser moderada pelo chefe de Núcleo de Assistência Farmacêutica em Oncologia, Rodrigo Marques.

A farmacêutica bolsista da Escola de Saúde Pública da Paraíba (ESP-PB) pelo Projeto da Reap Quali-PB, Giulyane Targino, encerra o segundo dia do evento, às 14h, com a palestra no painel sobre “Como implementar as diretrizes nacionais do cuidado farmacêutico na realidade dos estados Brasileiros”.

O Fórum é promovido pelo Instituto Nacional de Assistência Farmacêutica e Farmacoeconomia (INAFF) que atua nas áreas de Assistência Farmacêutica, Avaliação de Tecnologias em Saúde, Farmacoeconomia e Acesso a medicamentos, visando a sustentabilidade do sistema de saúde. E contou com apoio do Governo da Paraíba, Conselho Federal de Farmácia (CFF), Conselho Regional de Farmácia da Paraíba (CRF-PB), UFPB, Conselho de Secretarias Municipais de Saúde da Paraíba (Cosems-PB), Sociedade Brasileira de Assistência Farmacêutica (Sobrasfar) e Rede Brasileira de Assistência Farmacêutica (Rebrafar).