Conferência Municipal debate políticas públicas de saúde para trabalhadores

O Conselho Municipal de Saúde (CMS) e a Secretaria Municipal de Saúde (SMS) de João Pessoa deram início, nesta quarta-feira (9), à 3ª Conferência Municipal de Saúde do Trabalhador e da Trabalhadora (CMSTT). O evento levanta discussões e busca elaborar propostas de políticas públicas de saúde do trabalhador. As atividades estão acontecendo na Superintendência Estadual do Ministério da Saúde na Paraíba.

Este ano, o tema da Conferência é ‘Saúde do Trabalhador e da Trabalhadora como Direito Humano’. Entre as diversas categorias representadas no evento, estão: profissionais de saúde, construção civil, bancários, comerciários, telemarketing, ambulantes, motoristas de aplicativos e profissionais do sexo.

Durante a solenidade de abertura, o secretário municipal de Saúde, Luis Ferreira, destacou que as discussões levantadas no evento são essenciais para fortalecer o diálogo entre trabalhadores, gestores e a sociedade em geral, buscando garantir melhores condições de trabalho e a promoção da saúde nos ambientes laborais.

“A Conferência nos permite ouvir as demandas reais dos trabalhadores que utilizam a saúde pública, construir propostas coletivas e elaborar políticas públicas mais eficientes e humanizadas. Nosso compromisso é fortalecer o SUS e assegurar que a saúde do trabalhador de qualquer segmento seja sempre uma prioridade para a rede municipal de saúde”, afirmou o secretário.

De acordo com a presidente do Conselho Municipal de Saúde, Mariah Marques, a Conferência busca acolher as demandas coletivas de diversas categorias e também do trabalhador como indivíduo. “Nosso objetivo é justamente garantir um espaço participativo, onde possamos ouvir e acolher as diferentes realidades vivenciadas pelos trabalhadores para que, juntos, possamos construir propostas e soluções que fortaleçam as políticas públicas voltadas à saúde do trabalhador, inclusive daqueles que muitas vezes são invisibilizados”.

Além do secretário municipal de Saúde e da presidente do CMS, a mesa de abertura do evento contou com as presenças do secretário executivo de Participação Popular de João Pessoa, Thiago Diniz, e de representantes do Ministério da Saúde, Conselho Nacional de Saúde e Ministério Público do Trabalho (MPT).

Programação – A programação da Conferência inclui palestras, debates e grupos de trabalho divididos em três eixos: política nacional, participação popular e controle social. As propostas elaboradas na etapa municipal, a partir das discussões nos grupos de trabalho, serão encaminhadas para as conferências estadual e nacional.

A programação segue até esta quinta-feira (10) com a plenária final e o processo de eleição dos delegados para a 5ª Conferência Estadual de Saúde do Trabalhador e Trabalhadora da Paraíba.