Cícero Lucena autoriza obras em mais 14 ruas e Mangabeira se aproxima de ficar 100% pavimentado

O maior bairro de João Pessoa segue no processo para ficar 100% pavimentado. Nesta quarta-feira (9), o prefeito Cícero Lucena autorizou o calçamento de mais 14 ruas em Mangabeira, todas com drenagem, calçadas padronizadas, acessibilidade e sinalização. O investimento neste lote de ruas é de R$ 2,2 milhões.

O bairro de Mangabeira já conta com 81 ruas inauguradas pelo programa ‘Minha Rua Calçada’, que está pavimentando mais de 1.500 vias em João Pessoa. Além disso, 68 vias estão contratadas e as últimas 25 vias do bairro ainda sem calçamento estão em fase de projeto. De acordo com o prefeito, em breve, Mangabeira estará 100% pavimentada.

“Isso é o compromisso renovado do trabalho, do cuidar e da ação da Prefeitura de João Pessoa para melhorar a qualidade de vida do nosso povo. Aqui em Mangabeira eram 175 ruas que faltavam ser pavimentadas, já entregamos 81 ruas, tem 68 com ordens de serviço assinadas e as outras já com licitação aberta para cumprir a meta de todo Mangabeira ficar 100% pavimentada, todas com o padrão dessa gestão, com calçada, com acessibilidade para cadeirante, piso tátil para o deficiente visual, plantando árvore na frente das casas que a pessoa adota, ou seja, é o padrão que respeita a população, é o padrão de toda a cidade, então fico muito feliz, grato a todos os parceiros, e à equipe por estarmos cumprindo o nosso papel de cuidar e cuidar bem da cidade”, destacou Cícero.

O vice-prefeito Leo Bezerra lembrou que o trabalho continua para atingir a meta de uma cidade com 100% das ruas pavimentadas. “São mais 14 ruas calçadas em nosso amado Mangabeira e vamos seguir levando qualidade de vida aos moradores de João Pessoa”, enfatizou.

De acordo com o secretário-executivo de Infraestrutura, Luciano Pereira, já são 1.528 ruas com ordem de serviço assinada. Dessas, 860 vias já foram entregues à população de João Pessoa. “A gente não está apenas pavimentando, mas fazendo todo um trabalho de infraestrutura com drenagem, calçadas padronizadas, trazendo dignidade para a população”, explicou Luciano.

Moradora da Rua Luiz Martins há mais 25 anos, Isaura Rodrigues da Silva não escondeu a felicidade ao saber que sua via finalmente será pavimentada. “Ter a rua calçada é um sonho antigo da gente e agora vamos ver esse sonho se tornar realidade. Só temos a agradecer à Prefeitura de João Pessoa”, contou.

A solenidade contou com a participação do deputado estadual João Gonçalves, dos vereadores Wamberto Ulysses e Rômulo Dantas, além de vários secretários e auxiliares da gestão.

Quase R$ 100 milhões – Além das ruas, o prefeito Cícero Lucena destacou outros investimentos que vem sendo realizados no bairro em obras de infraestrutura, incluindo a construção ou reconstrução de 14 unidades de ensino, praça pública e asfalto de vias. O investimento já ultrapassa R$ 96 milhões.

Ruas com ordem de serviço assinada nesta quarta-feira (9):

Rua Waldira de Fátima Medeiros Madruga

Rua Sem Nome 8180

Rua Governador Clóvis Bezerra Cavalcante

Rua Ipojucan dos Anjos Seabra

Rua Manoel José de Carvalho

Rua Francisco Bento da Silva

Rua Francisco de Assis Barbosa

Rua Inaldo Marota Ferraro Filho

Rua da Sapucaia

Rua das Ameixas

Rua das Romãs

Rua Luiz Martins

Rua Atleta Cássio Barros da Silva

Rua Antônio Vaz de Oliveira