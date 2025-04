Thaciano faz jus à Lei do Ex e Tiquinho perde gol incrível no empate do Santos

O Expresso Paraíba chega para destacar o desempenho dos paraibanos na 2ª rodada do Brasileirão 2025, que aconteceu nesse fim de semana. Assim como na estreia, dos nove atletas que representam o estado na elite do futebol nacional, cinco entraram em campo. O destaque ficou com Thaciano, autor de um dos gols do empate entre Santos e Bahia. A decepção também veio do confronto entre Peixe e Tricolor de Aço, com Tiquinho Soares, do time santista, que perdeu uma chance clara e saiu muito criticado.

Thaciano, meia do Santos. (Foto: Raul Baretta/Santos)

Mandaca e Juventude não repetem resultado da estreia

Após ser o único paraibano a vencer na 1ª rodada da Série A, Mandaca viu o Juventude perder para o Botafogo, atual campeão brasileiro, por 2 a 0, no Nilton Santos. O paraibano atuou durante quase todo o confronto, sendo substituído aos 40 minutos do segundo tempo. Ao longo da partida, o meia construiu algumas jogadas, que acabaram não surtindo efeito.

Hulk cria chances, mas Galo fica no 0 a 0

Sem um grande desempenho na 1ª rodada, contra o Grêmio, Hulk teve uma atuação diferente diante do São Paulo, nesse domingo (6). Atuando como pivô, o atacante foi bastante acionado e enfrentou uma forte marcação; contudo, conseguiu criar a melhor chance do Galo no primeiro tempo e deu dinâmica ao ataque alvinegro. Apesar disso, o placar não saiu do 0 a 0.

Hulk, atacante do Atlético-MG, em partida contra o São Paulo. (Foto: Pedro Souza/Atlético-MG)

Poucos minutos diminuem impacto de Carlos Alberto

Voltando a mandar uma partida da Série A na Ilha do Retiro após quatro anos, o Sport teve um desempenho sólido, mas foi derrotado pelo Palmeiras por 2 a 1. Contratado como uma das grandes promessas do Leão, o meia Carlos Alberto não está recebendo muito espaço com o técnico Pepa. Contra o Alviverde, o paraibano chegou a entrar nos minutos finais do segundo tempo, mas teve um desempenho apagado.

Lei do Ex e críticas a Tiquinho

O último confronto da 2ª rodada, entre Santos e Bahia, que terminou empatado em 2 a 2, marcou o reencontro entre Thaciano e seu ex-clube. Após entrar no segundo tempo no lugar de Barreal, o meia marcou o primeiro gol do Alvinegro e foi o melhor jogador do Peixe na partida. Já Tiquinho Soares não teve o mesmo desempenho: perdeu uma chance clara na primeira etapa e foi muito criticado pelo lance.

Zé Neto e Hugo ficam de fora

Assim como na 1ª rodada, Zé Neto, meia do Ceará, e Hugo, lateral-esquerdo do Vitória, não entraram em campo neste fim de semana.

