Prefeitura realiza roda de conversa sobre aleitamento materno para mulheres acolhidas na Casa Mãe Bebê

O Instituto Cândida Vargas (ICV), que integra a rede hospitalar da Prefeitura de João Pessoa, realizou, na tarde desta terça-feira (8), mais uma roda de conversa com as mulheres acolhidas na Casa Mãe Bebê. A atividade foi promovida em parceria com o Setor de Psicologia do Instituto e com o apoio da equipe da Casa, com o objetivo de oferecer suporte emocional, educativo e prático às mães que vivenciam o processo delicado de internação dos seus filhos na UTI Neonatal (UTIN) e na Unidade de Cuidados Intermediários Neonatal (UCIN).

A temática desta semana foi o aleitamento materno, considerado um dos pilares fundamentais para a saúde e o desenvolvimento dos recém-nascidos. A roda de conversa foi conduzida pela psicóloga Poliana Dantas, com o suporte das psicólogas Emília Medeiros e Thaís Pedrosa, além da enfermeira Mariana Luna, representante do Banco de Leite do ICV, que compartilhou orientações técnicas e respondeu às dúvidas das mães.

Durante o encontro, foram discutidas questões importantes como o armazenamento correto do leite materno, os motivos pelos quais bicos e chupetas devem ser evitados, além da importância da pega correta do bebê durante a amamentação. A ação foi planejada para acolher principalmente mães de primeira viagem, que enfrentam, além dos desafios do puerpério, a ansiedade provocada pela internação dos filhos.

A coordenadora da Casa Mãe Bebê, Wênia Ramalho, ressaltou a importância de atividades como essa, que unem acolhimento psicológico e orientação técnica. “A roda de conversa é um momento de escuta, cuidado e informação. Muitas dessas mães estão enfrentando uma fase extremamente sensível e vulnerável, e essas ações ajudam não só com o aprendizado, mas também com o fortalecimento emocional e o sentimento de pertencimento e apoio. É um espaço seguro, onde elas podem tirar dúvidas, compartilhar experiências e se sentirem compreendidas”, explicou.

Entre as participantes da roda de conversa, Maria Nataline dos Santos destacou a importância do momento para seu aprendizado como mãe de primeira viagem. “Estou com minha bebê internada na UTIN há 15 dias. Participar da roda de conversa sobre aleitamento materno me ajudou muito. Tirou várias dúvidas que eu tinha, principalmente sobre a importância do leite para a saúde da minha filha. Também me fez entender melhor o processo da amamentação e como ele fortalece o vínculo entre mãe e bebê. Foi um momento de aprendizado e acolhimento que fez toda a diferença para mim”, relatou.

As rodas de conversa acontecem semanalmente, sempre às terças-feiras, das 13h30 às 14h30, na Casa Mãe Bebê, como parte do calendário de ações desenvolvidas pelo Instituto Cândida Vargas para garantir uma assistência integral, humanizada e de qualidade às mães e bebês atendidos pela unidade. As atividades envolvem equipes multiprofissionais e têm como foco o cuidado com a saúde física e emocional das famílias durante todo o período de internação.