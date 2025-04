João Azevêdo aprofunda andamento das obras do PAC na Paraíba com ministros Rui Costa e Waldez Góes e destaca parceria com governo federal

O governador João Azevêdo se reuniu, nesta segunda-feira (7), no Centro de Convenções de João Pessoa, com os ministros Rui Costa (Casa Civil) e Waldez Góes (Integração e do Desenvolvimento Regional), ocasião em que tratou do andamento das obras do novo Programa de Aceleração do Crescimento (PAC) na Paraíba, em parceria com o Governo do Estado nas áreas de infraestrutura rodoviária, saúde, habitação, cultura, desenvolvimento humano e segurança hídrica.

Ao todo, o novo PAC investirá aproximadamente R$ 23 bilhões na Paraíba, sendo R$ 18 bilhões diretamente no estado. Os investimentos abrangem obras de esgotamento sanitário, sistemas de abastecimento de água, adutoras, centros culturais, Centros Especializados de Saúde, Policlínicas, Maternidade, Centro de Parto Normal e Convive.

Na ocasião, o chefe do Executivo estadual ressaltou a importância da parceria com o governo federal para a execução de obras estruturantes e reivindicadas pelo estado. “Nós celebramos o novo PAC no governo do presidente Lula, que tem permitido investimentos de R$ 23 bilhões no estado, boa parte diretamente com o estado e os demais com os municípios. Nós associamos os recursos do PAC aos R$ 11,5 bilhões de obras do governo, o que faz a Paraíba um grande canteiro de obras”, frisou.

O ministro Rui Costa destacou que a Paraíba é um dos estados mais avançados no cronograma de obras. “A Paraíba tem um perfil de execução financeira acima da média nacional, com cerca de 60%, temos muitas obras de segurança hídrica e o nosso objetivo é agilizar as obras, esse é o motivo da nossa visita. Nós já implementamos várias iniciativas para desburocratizar o processo de contratação e execução dos empreendimentos e facilitar o andamento das obras e estamos à disposição para ampliar a nossa parceria junto ao governo do Estado e aos municípios”, declarou.

Dentre as ações do PAC executadas em parceria com a gestão estadual estão o Hospital de Trauma do Sertão, cujas obras estão em andamento no município de Patos e recebem investimentos de 104,5 milhões, e a construção da barragem de Cupissura e da conclusão da 2ª etapa da Adutora Translitorânea, com injeção de recursos na ordem de R$ 111,2 milhões, beneficiando os moradores da Região Metropolitana de João Pessoa.

Durante a reunião também foram apresentados o andamento de projetos e obras que envolvem a implantação da 3ª adutora de Água Bruta, em Campina Grande, com investimentos de R$ 192,3 milhões; implantação do sistema adutor do Brejo, que irá beneficiar os municípios de Esperança, Remígio, Arara, Casserengue, Solânea e Bananeiras, com investimentos de R$ 133,3 milhões; a segunda etapa da adutora TransParaíba – ramal Curimataú, cujos investimentos de R$ 300,3 milhões irão atender os municípios de Juazeirinho, Tenório, Pedra Lavrada, Nova Palmeira, Olivedos, Damião, Barra de Santa Rosa, Araruna, Cacimba de Dentro, Cuité, Nova Floresta; e o terceiro lote do canal Acauã-Araçagi, com investimentos de R$ 212,4 milhões.

Também entraram na pauta a elaboração do projeto do terceiro eixo da transposição do São Francisco (Ramal Piancó), que receberá recursos de R$ 7 milhões; além de obras de abastecimento de água nos municípios de Araruna, Cabaceiras, Cuité, Juazeirinho, Picuí, Soledade e João Pessoa com investimentos totais de R$ 142,7 milhões.

Dentro do PAC Seleções estão previstas obras de esgotamento sanitário nos municípios Boa Vista, Congo, Junco do Seridó, Parari, Paulista, Piancó, São Domingos do Cariri, Taperoá, Várzea e Patos, com investimentos de R$ 231,3 milhões; a construção do Hospital da Mulher, no Sertão, no município de Sousa, que receberá recursos de R$ 103 milhões; construção de duas policlínicas nos municípios de João Pessoa e Campina Grande, com investimentos de R$ 60 milhões; e Centros Especializados em Reabilitação (CER) em Esperança, Mamanguape e Itabaiana e um Centro de Parto Normal em Piancó, com investimentos de R$ 21,1 milhões.

A parceria entre governos federal e estadual também abrange a área da Educação com a construção de uma escola em tempo integral (R$ 10,8 milhões); e 10 escolas de Ensino Fundamental (R$ 51,6 milhões).

Os Centros Culturais a serem implantados nos municípios de João Pessoa, Bayeux, Esperança, Sapé, Campina Grande, Cabedelo e Patos receberão recursos de R$ 14 milhões; e o Centro Esportivo Comunitário em Santa Rita representa investimento de R$ 1,5 milhão. Já o Centro Comunitário pela Vida, em João Pessoa, receberá recursos de R$ 15,7 milhões.

Pelo programa Minha Casa, Minha Vida, o governo federal pretende entregar aos paraibanos, em parceria com a gestão estadual, 47.625 unidades habitacionais, com investimentos de R$ 18,1 bilhões.

A reunião foi acompanhada pelo vice-governador Lucas Ribeiro; pelo presidente da Assembleia Legislativa, Adriano Galdino; auxiliares da gestão estadual; além de representantes de diversos órgãos do governo federal.