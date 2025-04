Final de semana no Hospital de Catolé do Rocha registra mais de 400 atendimentos e 20 cirurgias — Governo da Paraíba

O Hospital Dr. Américo Maia de Vasconcelos, unidade pertencente à rede estadual de saúde, em Catolé do Rocha, registrou 419 atendimentos ambulatoriais, entre a última sexta-feira (4) e a noite desse domingo (6). Foram 167 atendimentos na sexta-feira (4), outros 172 no sábado (5) e mais 80 no domingo, no ambulatório médico e também na urgência da unidade. Durante o plantão, 34 pessoas precisaram ser internadas após avaliação médica para observação e cuidados posteriores às consultas.

Neste período, a unidade também realizou 20 cirurgias, sendo 17 procedimentos eletivos, dois partos cesarianos e uma curetagem (procedimento cirúrgico que consiste em raspar a parede do útero para remover tecidos). As cirurgias foram de hernioplastia (hérnia), colecistectomia (cirurgia para remover a vesícula biliar), histerectomia (cirurgia ginecológica que remove o útero, podendo ser total ou parcial), ooforectomia (cirurgia que remove um ou ambos os ovários), laqueadura (procedimento cirúrgico que impede a gravidez de forma permanente), orquiectomia (cirurgia que remove um ou ambos os testículos), apendicectomia (apêndice), drenagem de tórax, além de três cirurgias ortopédicas, sendo uma de fratura de fêmur, outra de rádio e outra de tornozelo.

Os motivos das internações dos 34 pacientes foram anemia, derrame pleural, dor torácica, infecção do trato urinário, pneumonia, pneumonia nosocomial (infecção pulmonar que se desenvolve durante a internação hospitalar), septicemia, traumatismo craniano e traumatismo crânio encefálico (TCE), além dos pacientes que se submeteram às cirurgias e as parturientes.

Durante o plantão, o hospital realizou ainda 79 exames de Raios-X e 36 tomografias. Os casos de maior procura pelo serviço neste período foram de pessoas com queixas de dores, com 62 ocorrências, seguido de 34 casos de aplicação de medicação própria, e de 24 casos de cefaleia. O hospital atendeu ainda 13 pessoas na avaliação ortopédica e nove na avaliação do endocrinologista, além de 18 pacientes com diarreia, 17 com dorsalgia, 16 com lombalgia e 13 com tosse.

Na urgência, entre outras ocorrências, o hospital atendeu seis vítimas de sinistro de trânsito, sendo cinco com motos e uma com veículo de passeio. Quatro pacientes foram atendidos com intoxicação, três com crise de ansiedade, além de um paciente vítima de acidente de trabalho.