Feira Móvel do Produtor inicia programação em três bairros nesta terça-feira

A Secretaria de Desenvolvimento Urbano de João Pessoa (Sedurb) divulgou a programação da Feira Móvel do Produtor referente ao mês de abril. De acordo com o calendário, a iniciativa acontece, nesta terça-feira (8), em três bairros de João Pessoa. Quem passar pela UFPB – CE (Praça da Intensidade), no Castelo Branco, Vila Olímpica Parahyba (Antigo Dede), no Bairro dos Estados, e no Parque Parahyba 1, no Bessa, poderá aproveitar os produtos da agricultura familiar, comidas típicas e artesanato a preços competitivos.

A Feira Móvel do Produtor também vai estar em outros pontos da cidade ao durante o mês de abril. De acordo com o calendário elaborado pela Sedurb, nos dias 9, 10 e 11, das 9h às 16h, é a vez do Ponto de Cem Réis, no Centro da Capital, receber o projeto.

O secretário de Desenvolvimento Urbano, Marmuthe Cavalcanti, destacou a variedade de produtos da feira e ressaltou que a iniciativa vem reunindo um número de visitantes cada vez maior por onde passa. “A Feira Móvel do Produtor ganhou a simpatia da população e vem ajudando a aquecer a nossa economia e gerando renda para quem pretende empreender”, disse.

A assessora técnica da Sedurb, Jaciara Medeiros, lembrou que a Feira Móvel já conseguiu mudar a vida de cerca de 90 comerciantes, principalmente na época da pandemia, quando muitos perderam seus postos de trabalho e encontraram no mundo do empreendedorismo novas oportunidades. “A Feira Móvel tem sido uma grande oportunidade para quem quer empreender, ajudando a mudar a vida de muita gente, e também oportunizando ao consumidor produtos da agricultura familiar, a preços bastante convidativos”, disse.

Programação de abril:

UFPB – CE (Praça da Intensidade) Castelo Branco

Dias: 08,15, 22 e 29/04 – 10h às 19h;

Vila Olímpica Parahyba (Bairro dos Estados)

Dias: 08, 15, 22 e 29/04 – 15h às 20h;

Parque Parahyba 1 (Bessa)

Dias: 08, 15, 22 e 29/04 – 15h às 20h;

Parque Parahyba 2 (Bessa)

Dias: 10, 17 e 24/04 – 15h às 20h;

Ponto de Cem Réis (Centro)

Dias: 09, 10 e 11/04 – 9h às 16h;

Centro de Atendimento ao Turista – CAT Praia de Tambaú- Centro Turístico

Dias: 10 à 14/04 – 17h às 22h

17 a 21/04 – 17h às 22h

24 a 28/04 – 17h às 22h;

Centro de Atendimento ao Turista Adapatado – CAT Praia do Cabo Branco – em frente ao Sapore D’Itália

Dias: 10 a 14/04 – 17h às 22h

17 a 21/04 – 17h às 22h

24 a28/04 – 17h às 22h