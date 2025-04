Serviço de Família Acolhedora implantado pelo Governo da Paraíba desperta interesse do Estado de Pernambuco — Governo da Paraíba

Os serviços, projetos e programas do Governo da Paraíba geridos pela Secretaria de Estado do Desenvolvimento Humano (Sedh) continuam despertando interesse de outros estados. Nessa sexta-feira (4), a promotora e coordenadora do Centro de Apoio Operacional de Defesa da Infância e Juventude (CAO IJ), Aline Arroxelas; e a coordenadora Técnica da Gerência da Proteção Social Especial de Alta Complexidade, da Secretaria de Assistência Social, Combate à Fome e Políticas Sobre Drogas (SAS), do Governo de Pernambuco, Cláudia Souza, vieram a Paraíba conhecer o Serviço Regionalizado de Família Acolhedora.

Na Sedh, as visitantes foram recebidas pela secretária de Estado do Desenvolvimento Humano, Pollyanna Werton; pela gerente Operacional da Alta Complexidade, Roberta Pires; pela coordenadora do Serviço de Família Acolhedora, Débora Santos, além de técnicos do Serviço.

As visitantes se reuniam com a equipe que executa o Serviço de Família Acolhedora e obtiveram informações quanto ao funcionamento do Serviço e da regionalização, e puderam dirimir dúvidas. Depois, seguiram para a cidade de Itabaiana, localizada na 12ª Região Geoadministrativa, que sedia o polo para os 14 municípios que integram o núcleo: Caldas Brandão, Gurinhém, Ingá, Itabaiana, Itatuba, Juarez Távora, Juripiranga, Mogeiro, Pedras de Fogo, Riachão do Bacamarte, Salgado de São Félix, São José dos Ramos, São Miguel de Taipu e Serra Redonda.

Em Itabaiana, a comitiva foi recebida pela equipe que integra o polo, e a coordenador Juliana Ligia Veloso da Silva, fez uma explanação do funcionamento do polo, as dificuldades e desafios enfrentados desde sua implantação em dezembro de 2022, mas também os momentos de satisfação com o crescimento e desenvolvimento do trabalho, a relação com as famílias acolhedoras.

A secretária Pollyanna Werton destacou a importância e satisfação da Paraíba em poder executar, ser referência e apresentar projetos, programas e serviços exitosos. “Recebemos a doutora Aline Arroxelas, promotora no Estado de Pernambuco; Cláudia Souza, do Governo do vizinho estado, que vieram compartilhar uma experiência bem interessante da Secretaria de Desenvolvimento Humano, que é o Serviço Família Acolhedora. Crianças que foram destituídas de seus pais e são acolhidas por outras famílias. Toda criança merece ser cuidada e tratada em um lar. E esse exemplo da Paraíba é referência para o Brasil. Quero agradecer a parceria, o cuidado e a sensibilidade do nosso governador João Azevêdo por investir e acreditar que a política de cuidado é algo que pode transformar”, declarou a secretária.

A coordenadora do Serviço de Família Acolhedora, Débora Santos, ressaltou o prazer em receber a promotora Aline Arroxelas, Coordenadora do Centro de Apoio Operacional de Defesa da Infância e Juventude (CAO IJ), do Ministério Público de Pernambuco (MPPE); e a coordenadora técnica da PSE, Cláudia Souza, do Governo de Pernambuco. “A articulação entre Pernambuco e Paraíba é um reconhecimento importante do trabalho que desenvolvemos aqui no Serviço Regionalizado de Família Acolhedora. Nossa experiência nesse serviço tem sido uma referência nacional, atraindo a atenção de muitos estados que buscam conhecer e replicar esse modelo exitoso. É um orgulho para nós vermos como o nosso trabalho tem transformado a história de crianças e adolescentes, oferecendo-lhes um ambiente seguro e acolhedor”.

A doutora Aline Arroxela, lembrou o objetivo de sua visita a Paraíba e avaliou o que conheceu. “Nós viemos conhecer o Serviço Família Acolhedora que vem sendo desenvolvido aqui no estado da Paraíba, e que é uma referência, não só na Região, mas é uma referência nacional nesse serviço, e nós estamos trabalhando também com os novos serviços, e viemos conhecer um pouquinho da experiência, das boas-práticas, dos problemas que vêm sendo enfrentados e viemos aprender um pouco mais com vocês, porque estão desenvolvendo um trabalho que realmente merece elogio”, afirmou a promotora.

Cláudia Souza também avaliou o que lhe foi apresentado. “Nosso objetivo era conhecer a experiência do Serviço de Família Acolhedora Regionalizado aqui na Paraíba, por ser um dos poucos estados do Nordeste que tem a experiência da regionalização. Então essa proposta é extremamente importante porque ela amplia a universalização desse atendimento para as crianças e adolescentes que precisam em algum momento de suas vidas estarem na alta complexibilidade da Política de Assistência Social. A avaliação é extremamente positiva porque quando a gente compartilha a experiência, quando a gente dialoga sobre política pública, a gente fortalece o direito de crianças e adolescentes na Paraíba, em Pernambuco, no Nordeste e no Brasil de forma geral”, considerou Cláudia.

Serviço Regionalizado de Família Acolhedora – O Serviço Família Acolhedora tem o objetivo de acolher, temporariamente, crianças e adolescentes em situação de risco, afastados do convívio familiar por meio de medida protetiva nos termos do Artigo Nº 101 do Estatuto da Criança e do Adolescente, em residências de famílias previamente habilitadas e credenciadas que recebem, mensalmente, o subsídio destinado às necessidades da pessoa atendida pelo programa.

A Paraíba está implantando o Serviço de Acolhimento Familiar, na modalidade Regionalizada, contemplando 11 núcleos polos que farão cobertura de municípios de portes I e II. A seleção das famílias acolhedoras é feita mediante edital de chamamento. O período do acolhimento poderá ter duração de seis a 18 meses, até que a criança ou adolescente retorne à sua família de origem, extensa ou seja encaminhado para adoção.