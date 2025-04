Hospital de Trauma de João Pessoa valoriza a humanização no atendimento com a Comissão de Cuidados Paliativos — Governo da Paraíba

Reconhecendo a importância de resgatar a humanização na Medicina e colocando o foco no paciente, e não na doença, o Hospital Estadual de Emergência e Trauma Senador Humberto Lucena, em João Pessoa, tem se destacado com a atuação de sua Comissão de Cuidados Paliativos (CCP). A comissão, dedicada a promover a dignidade e o alívio do sofrimento de pacientes com doenças graves e terminais, tem gerado impactos positivos significativos tanto nos pacientes quanto nas suas famílias.

De acordo com o coordenador da CCP, o médico Alexandre Magno, o cuidado paliativo é uma abordagem centrada no paciente, cujo objetivo não é curar ou prolongar a vida a qualquer custo, mas proporcionar alívio dos sintomas e melhorar a qualidade de vida. “O cuidado paliativo é recomendado pelos médicos para aliviar o sofrimento dos pacientes e buscar uma melhor qualidade de vida, respeitando sua dignidade”, enfatizou Magno.

O conceito de cuidados paliativos, segundo o médico, é muitas vezes mal interpretado. Há um equívoco comum que associa os cuidados paliativos apenas ao final da vida. “Não se trata apenas de cuidados no fim da vida, mas sim de um acompanhamento contínuo e digno, que visa oferecer suporte ao paciente e à sua família ao enfrentarem uma doença crônica e degenerativa”, explicou. Magno destacou ainda que, conforme estudos científicos, pacientes que recebem cuidados paliativos apresentam um comportamento melhor e suas famílias demonstram maior aceitação do processo de adoecimento, com um luto mais tranquilo.

A comissão no hospital atende pacientes em estágios avançados de doenças e dedica-se também ao cuidado de seus familiares, abordando os aspectos físicos, emocionais, sociais e espirituais. “Cada paciente recebe um plano de cuidados individualizado, que respeita sua história de vida, sua espiritualidade e os valores da família. Através de reuniões com os familiares, conseguimos entender melhor as relações afetivas e as necessidades do paciente, garantindo que essas informações sejam incorporadas no plano de cuidados”, explicou o coordenador da equipe.

Desde sua implementação em junho de 2021, a Comissão de Cuidados Paliativos tem realizado um trabalho notável no Hospital Estadual de Emergência e Trauma, atendendo mais de 800 famílias e promovendo cuidados em todas as unidades de internação, incluindo salas de emergência, enfermarias e Unidades de Terapias Intensivas (UTI). Sua atuação é consultiva, o que significa que, em vez de ser responsável pelo cuidado direto dos pacientes, a comissão auxilia as outras equipes de saúde com pareceres especializados. “Isso nos permite disseminar o conceito de cuidado paliativo de forma ampla e fortalecer o diálogo com as diversas equipes assistenciais”, comentou o médico.

Para Eva Porto, enfermeira da comissão, a abordagem de cuidados paliativos tem gerado benefícios também para os profissionais de saúde. “Temos percebido um amadurecimento na maneira como a equipe lida com a morte. Os pacientes nos ensinam a valorizar a vida e a compreender que a morte é parte natural do ciclo. Quando nos focamos no ser humano e não apenas na doença, encontramos sentido no nosso trabalho”, avaliou Eva.

Monara Tomaz, coordenador de enfermagem do setor de Emergência, reforçou a importância da comissão no ambiente hospitalar. “A CCP agregou valor ao trabalho da equipe, trazendo uma abordagem técnica e humana que facilita a comunicação com as famílias, independentemente de sua origem ou nível de escolaridade. Essa troca de informações é crucial para a aceitação da morte e o acolhimento das famílias”, pontuou.

Com uma prática centrada no ser humano, a Comissão de Cuidados Paliativos do Hospital Estadual de Emergência e Trauma Senador Humberto Lucena se consolida como uma referência em cuidados de saúde que respeitam a dignidade e o bem-estar do paciente em todas as fases da vida, inclusive no enfrentamento das doenças mais graves.