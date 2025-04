Setde promove reunião das Instâncias de Governança Regional sobre a regionalização do turismo na PB — Governo da Paraíba

Durante o II Congresso e Feira de Oportunidades para Municípios da Paraíba (CONFEP 2025), a Secretaria de Turismo e Desenvolvimento Econômico (Setde) liderou um importante debate sobre a regionalização do turismo no estado. A reunião das Instâncias de Governança Regional (IGR) teve como objetivo aproximar o Governo do Estadual dos municípios e alinhar estratégias para o desenvolvimento sustentável do setor.

Participaram da Reunião a secretária da Setde, Rosália Lucas, o secretário executivo do Turismo, Delano Tavares, o gerente do Turismo e interlocutor estadual do Ministério do Turismo, Miguel Ângelo, da coordenadora-geral de Assuntos Legislativo do Ministério do Turismo e os presidentes de 11 das 13 IGRs do estado.

A secretária Rosália Lucas destacou a importância do diálogo entre as esferas federal, estadual e municipal.”O turismo só se desenvolve de forma sustentável quando investimos em pilares fundamentais: estrutura e visibilidade. Cada cidade, cada região da Paraíba guarda tesouros – sejam naturais, culturais ou históricos – que merecem ser valorizados e compartilhados com o mundo. Por isso, o governador João Azevêdo e o vice-governador Lucas Ribeiro têm o compromisso de garantir a infraestrutura necessária para receber bem os visitantes, com estradas dignas, sinalização turística e serviços qualificados. Nenhum potencial se concretiza sem acesso, segurança e conforto. E também precisamos contar essas histórias com profissionalismo. Estamos trabalhando fortemente na promoção integrada, capacitando gestores municipais, criando roteiros temáticos e levando a Paraíba para feiras nacionais e internacionais”, afirmou.

O secretário executivo Delano Tavares reforçou o compromisso da Setde em fortalecer essa relação. “Eventos como o Confep são essenciais para construirmos políticas públicas eficazes, especialmente com os municípios que já atuam no setor turístico. O turismo é uma mola propulsora para a economia, e só com trabalho integrado conseguiremos levar desenvolvimento a toda a Paraíba”, disse.

O interlocutor Miguel Ângelo apresentou os avanços conquistados desde 2022. “O número de municípios integrados ao Mapa do Turismo Brasileiro saltou de 45 para 80. Entre as ações destacadas estão a criação do Roteiro Paraíba, a captação de novos voos e a expansão de projetos para todo o estado. A regionalização é uma prioridade da gestão do governador João Azevêdo, e estamos trabalhando para incluir cada vez mais cidades nesse processo”, explicou.

A representante do MTur, Thaís Medeiros, reforçou a importância da continuidade dos trabalhos, mesmo em casos de mudança de gestão municipal. “Se for preciso recomeçar, que se recomece. O importante é não parar”, disse. Ela ainda parabenizou o trabalho desenvolvido na Paraíba. “Fiquei muito feliz ao ouvir as falas de Delano, Rosália e Miguel, pois elas estão em sintonia com o trabalho que desenvolvemos no ministério. É essencial alinhar as políticas públicas de turismo entre a esfera federal, estadual e municipal. O turismo é uma atividade econômica que, como qualquer outra, tem seus desafios. Nosso papel como gestores públicos é garantir que esse trabalho nunca pare, pois só assim será possível maximizar seus benefícios e minimizar seus impactos negativos”, concluiu.

IGRS REPRESENTADAS NA REUNIÃO:

1. IGR DO CARIRI

2. IGR DO BREJO

3. IGR DA SERRA DA BORBOREMA

4. IGR DO VALE DO PARAÍBA

5. IGR DO CURIMATAÚ

6. IGR DO SERIDÓ

7. IGR DO VALE DO PIANCÓ

8. IGR DO VALE DO MAMANGUAPE

9. IGR DA TRILHA DOS POTIGUARAS

10. ⁠IGR DA COSTA DAS FALÉSIAS

11. ⁠IGR SANHAUÁ

Não compareceram:

1. IGR DO VALE DOS SERTÕES

2. ⁠VALE DOS DINOSSAUROS