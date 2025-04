Junta Comercial da Paraíba lança Ranking Municipal do Ambiente de Negócios — Governo da Paraíba

A Junta Comercial do Estado da Paraíba (Jucep) lançou, nessa quarta-feira (2), durante o 2º Congresso e Feira de Oportunidades para os Municípios do Estado da Paraíba (Confep), o Ranking Municipal do Ambiente de Negócios. A iniciativa tem como objetivo avaliar e classificar os municípios paraibanos com base em critérios voltados para a melhoria do ambiente de negócios, incentivando a adoção de boas práticas para fortalecer o empreendedorismo e impulsionar o desenvolvimento econômico no estado.

O ranking foi lançado durante o painel ‘Gestão em Rede: O Papel da Cooperação Institucional no Fortalecimento das Prefeituras’, que contou com a participação do secretário de Planejamento da Paraíba, Gilmar Martins, e da secretária executiva de Modernização e Transformação Digital, Jacqueline Gusmão, mediado pelo analista técnico do Sebrae-PB, Thiago Lucena.

O Confep, promovido pelo Governo da Paraíba e a Federação das Associações de Municípios da Paraíba (Famup), é um dos mais importantes eventos voltados à gestão pública municipal, reunindo prefeitos, secretários e lideranças de toda Paraíba para discutir soluções inovadoras e estratégias de desenvolvimento para os municípios.

O levantamento, realizado pela Jucep, monitora e avalia o desempenho das gestões municipais na implementação e execução da Rede Nacional para a Simplificação do Registro e da Legalização de Empresas e Negócios (Redesim).

Entre os aspectos analisados estão a eficiência, celeridade e qualidade nos processos de abertura de empresas e licenciamentos, fundamentais para um ambiente de negócios mais competitivo e atrativo. A avaliação considera indicadores como desburocratização, digitalização de serviços, integração de sistemas e incentivos ao setor produtivo. Com essa estratégia, a Jucep busca reconhecer e estimular os esforços das prefeituras na criação de um cenário mais dinâmico e eficiente para as atividades empresariais no estado.

A presidente da Jucep, Gregória Benário, destacou a importância da iniciativa para o fortalecimento econômico estadual. “Essa iniciativa reforça o compromisso da Junta Comercial com a modernização dos serviços e a melhoria do ambiente de negócios. O Ranking Municipal é uma ferramenta estratégica que reconhece as boas práticas das prefeituras e estimula a adoção de medidas que favorecem o empreendedorismo e a geração de empregos nos municípios paraibanos”, afirmou.

Os resultados do ranking estarão disponíveis no site da RedeSim Paraíba (www.redesim.pb.gov.br), permitindo que gestores, empreendedores e a sociedade acompanhem o desempenho de cada município e identifiquem oportunidades de aprimoramento.