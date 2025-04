Por MRNews



Brasileirão série D

Jequié e Barcelona de Ilhéus realizam amistoso preparatório para a Série D do Brasileirão

Nesta quarta-feira (2), Jequié e Barcelona de Ilhéus se enfrentarão em um amistoso no Estádio Mário Pessoa, em Ilhéus. O jogo, que será realizado com portões abertos para a torcida, faz parte da preparação das equipes para a disputa da Série D do Campeonato Brasileiro 2025. A partida servirá como um importante teste para os elencos, permitindo que os treinadores avaliem o desempenho dos jogadores e façam os ajustes necessários antes do início da competição nacional.

Campanha no Campeonato Baiano e expectativas para a Série D

Tanto o Jequié quanto o Barcelona de Ilhéus chegam para esse confronto após campanhas abaixo das expectativas no Campeonato Baiano deste ano. Ambas as equipes somaram nove pontos na fase de classificação e não conseguiram avançar às semifinais. O Jequié terminou na sétima colocação, enquanto o Barcelona de Ilhéus ficou na oitava posição, escapando do rebaixamento por apenas um lugar na tabela. O desempenho irregular ligou um alerta nas comissões técnicas, que agora buscam aprimorar seus times para que possam ter um desempenho mais competitivo na Série D.

A Série D do Campeonato Brasileiro é uma competição que reúne clubes de diferentes estados do país e oferece a oportunidade de ascensão para divisões superiores do futebol nacional. Para clubes como Jequié e Barcelona de Ilhéus, que buscam consolidar seus projetos esportivos, a participação na quarta divisão é uma chance de crescimento e visibilidade no cenário nacional. Assim, os amistosos servem para testar diferentes formações, avaliar novos reforços e corrigir falhas táticas que possam comprometer o desempenho da equipe na competição.

Sequência de amistosos e programação dos times

Além do duelo desta quarta-feira em Ilhéus, as duas equipes voltarão a se enfrentar no próximo domingo (6), às 16h, no Estádio Waldomiro Borges, em Jequié. Essa sequência de amistosos é essencial para que os jogadores ganhem ritmo de jogo e se adaptem ao estilo de jogo proposto pelos treinadores.

A Associação Desportiva Jequié (ADJ) já tem uma programação intensa de treinamentos para os próximos dias. A equipe seguirá com atividades em sua sede na quinta-feira (3) e realizará treinamentos no Estádio Waldomiro Borges na sexta-feira (4) e no sábado (5), preparando-se para o amistoso do domingo. O objetivo da comissão técnica é aproveitar ao máximo esses dias para corrigir erros identificados no Campeonato Baiano e aprimorar o desempenho coletivo do time.

Expectativa da torcida e importância do amistoso

Com portões abertos ao público, a expectativa é que a torcida compareça em bom número ao Estádio Mário Pessoa para apoiar as equipes e conhecer de perto as novidades dos elencos. Esses jogos preparatórios são uma oportunidade para que os torcedores vejam os novos contratados em ação e acompanhem a evolução do time antes da estreia na Série D.

Para os jogadores, o amistoso também é um momento importante para mostrar serviço e garantir espaço entre os titulares. Como a competição nacional exige um alto nível de competitividade, os atletas sabem que um bom desempenho nos testes pode ser determinante para garantir uma vaga na equipe principal ao longo da temporada.

A bola rola às 16h, e a promessa é de um duelo disputado, com as duas equipes buscando impor seu ritmo de jogo e aproveitar a oportunidade para realizar ajustes finais antes do início da Série D. Com a proximidade da competição, cada detalhe importa, e esses confrontos amistosos podem ser cruciais para o sucesso das equipes na quarta divisão do futebol brasileiro.

