Servidores empossados do IPM-JP comemoram estabilidade profissional e financeira

Os sorrisos estampados no rosto não escondiam a emoção dos 25 aprovados no concurso do Instituto de Previdência Municipal de João Pessoa (IPM-JP), empossados nesta quarta-feira (02), no auditório do Centro Administrativo Municipal (CAM), no bairro Água Fria. A posse é a conquista que chega depois de muito esforço e renúncia, mas que se concretiza com alegria de quem sabe que agora terá estabilidade profissional e financeira.

Renan Brayner é de Pernambuco e foi aprovado em primeiro lugar entre os mais de 5,5 mil inscritos no concurso. Ele recebeu a nomeação das mãos do prefeito Cícero Lucena. Renan vem estudando para concursos públicos há cerca de dez anos e agora celebra a vitória de ser empossado na área de administração. “Não deu certo no mercado privado e daí eu busquei entrar nesse mundo de concursos públicos. Obtive outras aprovações, mas a de maior expressão foi a do IPM-JP, porque foi na minha área e também porque fiquei em primeiro lugar. Um momento de felicidade e realização”, declarou.

O novo servidor público já foi aprovado em quase dez concursos, inclusive veio residir na Paraíba, em Campina Grande, após aprovação em um deles. “Eu já venho estudando há um bom tempo. Não tenho interesse de parar, mas tenho todo interesse de aprender mais competências voltadas para administrador, porque é a primeira vez que eu assumo um concurso de nível superior na minha área. Então é a oportunidade de aprender mais e dar minha contribuição”, comemorou.

Roberta Karla Alves também foi empossada pelo prefeito Cícero Lucena e narra a alegria e as expectativas que está nutrindo. “Após estudar por vários anos finalmente consegui realizar esse sonho. A expectativa é a melhor possível”. Para realizar o sonho, ela conta que sua jornada foi árdua. “Faz quatro anos que eu estudo e faço concursos e esse é o primeiro concurso que fui aprovada. Eu estudava de cinco a seis horas por dia, sempre priorizando os concursos da minha área e consegui manter a constância, sem desanimar. Muita disciplina. Tive que aprender a dizer muitos nãos para os amigos. Hoje é muito gratificante esse momento”, enfatizou.

A jornada de quem tem por objetivo ser servidor público demanda horas de dedicação, disciplina, concentração e renúncia da vida social. E esse é o caso de Amanda Vieira. “Consegui e a minha alegria é muito grande. Eu trabalhava numa empresa privada, na área de logística. Estudei e parei várias vezes, porque a rotina é muito exaustiva, conciliar o trabalho com o estudo. Tem que ter organização e disciplina, além de lidar com a frustração nas vezes que não conseguimos atingir o objetivo. Você tem que abrir mão de muita coisa, mas finalmente consegui a aprovação”, celebrou.

Boas-vindas – Quem também recepcionou os novos servidores foi a superintendente do IPM, Carolina Agra, que destacou a expectativa de dar um novo fôlego ao setor. “Vocês estão entrando como servidores, posso dizer sem medo de errar, em um dos institutos mais bem administrados do país. Nós hoje fazemos parte da elite dos Regimes Próprios de Previdência Social do Brasil”, afirmou Carolina Agra.

“Com vocês nós contamos com essa injeção nova. Novos servidores que vêm com esse gás para mantermos esse nível de governança e implementarmos novas ações dentro do Instituto. Sejam extremamente bem-vindos. É um prazer recebê-los na equipe do Instituto”, completou.

Segundo ela, os empossados do IPM-JP chegam para contribuir com as atividades do Instituto e, em breve, deverão participar de um conjunto de ações planejadas para facilitar a transição e o desempenho de suas funções. “As atividades consistem em oficinas com a apresentação institucional e orientações práticas sobre o funcionamento da autarquia”, explicou.

Concurso – O concurso teve como banca organizadora o Instituto de Desenvolvimento Educacional, Cultural e Assistencial Nacional (Idecan), através do qual foram ofertadas 25 vagas para contratação imediata e as demais para cadastro de reserva, abrangendo os níveis médio, técnico e superior. Mais três vagas foram disponibilizadas em decorrência do pedido de exoneração de servidores concursados. De acordo com o edital, o prazo de validade do concurso é de dois anos, podendo ser prorrogado, uma única vez, por igual prazo, a critério do Instituto.

O maior número de inscritos foi para o cargo de agente previdenciário – assistente de suporte de administração e finanças, com quase 2.200 candidatos. Ao todo foram oferecidas 60 vagas, para contratação imediata e cadastro de reserva. Além de suporte administrativo e previdenciário, assistente de tecnologia da informação, técnico previdenciário, estes voltados para profissionais das áreas de contabilidade e enfermagem e analista previdenciário, que reunirá funções de nível superior: administrador, advogado, analista de informática, arquivologista, assistente social, atuário, contador, economista e jurídico.