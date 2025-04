Projetos de inclusão fazem João Pessoa ser reconhecida como cidade amiga do autista

Reunir esforços e pensar políticas públicas que proporcionem inclusão às pessoas com autismo. É nesse sentido que a Prefeitura de João Pessoa tem atuado. Ações que se desenvolvem o ano inteiro e ganham mais visibilidade durante o ‘Abril Azul’, mês de combate ao preconceito e a favor da conscientização e da inclusão de pessoas com Transtorno do Espectro Autista (TEA), instituído pela Organização das Nações Unidas (ONU), em 2007.

Elencar os programas que oferecem equidade social para pessoas neurodivergentes, neste 2 de abril, Dia Mundial da Conscientização sobre o Autismo, é tarefa fácil na capital paraibana. Temos, por exemplo, a Tardezinha Inclusiva e a Corrida Paraibana pelo Autismo, só para citar as áreas de lazer, recreação e esportes.

E quando reunimos as propostas desenvolvidas na educação e saúde podemos perceber o quanto é completo o conjunto de ações do governo municipal para garantir o bem-estar e promover a qualidade de vida para essa comunidade.

Não à toa, o prefeito Cícero Lucena recebeu, este ano, o certificado do Movimento Orgulho Autista Brasil (Moab), ‘Amigo do Autista’, em reconhecimento a defesa dos direitos dessa população em João Pessoa, com destaque para o acolhimento nas escolas municipais, realização de programas de inclusão e eventos que dão visibilidade à causa.

“Temos orgulho em dizer que nossa gestão é voltada para a inclusão, em todos os aspectos. As pessoas com autismo têm seu lugar de fala garantido em João Pessoa e têm espaço em todos os lugares que quiserem, seja na educação, no esporte, na arte, em qualquer lugar. E muito mais ainda será feito, porque projetamos uma cidade cada vez mais inclusiva”, revelou o prefeito.

Tardezinha Inclusiva – A Prefeitura de João Pessoa entende que a pessoa autista tem capacidade de apresentar suas habilidades na arte. É aí onde entra a Tardezinha Inclusiva, uma ação consagrada e realizada pela Fundação Cultural de João Pessoa (Funjope), em parceria com a Associação Paraibana de Autismo (APA) e o projeto Turma Tá Blz.

O diretor executivo da Funjope, Marcus Alves, não esconde a emoção ao falar do projeto. “Essa ação social e cultural que nós fazemos está diretamente associada ao próprio perfil sensível e social que o prefeito Cícero Lucena tem. A gente integra o governo municipal dentro desse espírito de promover sempre a inclusão e a Tardezinha Inclusiva que nós fazemos no Centro Cultural de Mangabeira é um momento muito especial e forte”, enfatiza.

Nik Fernandes, produtora cultural inclusiva, define a Tardezinha Inclusiva para além de um projeto de gestão municipal. “A Tardezinha Inclusiva é mais do que um evento. É um movimento de transformação, um abraço coletivo que acolhe, liberta e dá voz às crianças autistas e suas famílias atípicas. João Pessoa se tornou referência em inclusão graças à sensibilidade e ao compromisso da gestão do prefeito Cícero Lucena que, com apoio da Funjope, da Associação Paraibana de Autismo e do projeto da Turma Tá Blz, tem feito dessa iniciativa um verdadeiro marco na vida de tantos”, resumiu.]

Tardezinha indo além – Hosana Carneiro, presidente da Associação Paraibana de Autismo (APA), destaca o olhar sensível dos gestores públicos municipais e informa que a partir da Tardezinha Inclusiva muitos outros projetos criaram força.

“A partir da Tardezinha Inclusiva, da nossa experiência, nós temos várias ações. Levamos autistas em piqueniques, comemorações e momentos de interação uns com os outros fazendo formação de vínculo. Levamos autistas também para os cinemas, para os parques, game stations. A partir desse momento, os meninos foram se adaptando a sair mais de casa e viver mais em sociedade. É uma parceria muito importante na questão de saúde social, pois eles começam a interagir, conhecer pessoas, formar vínculos, fazer amizade e começam a sentir vontade de ir em outros projetos que não são só a tarde inclusiva”, ressalta.

Educação inclusiva – Escola é lugar de todos e onde mais se deve ensinar e praticar a equidade social. Sim, esse também é o pensamento de todos os que compõem a educação da rede municipal de João Pessoa. E o que comprova isso são os números.

Atualmente são 2.600 educadores sociais/cuidadores atuando na rede. Além deles, são 115 professores do Atendimento Educacional Especializado (AEE). Todos atuando em todas as unidades municipais, sendo 2.597 em escolas e 961 nos Ninhos do Saber.

Rejane Lira, coordenadora da Educação Especial da Rede Municipal de Ensino de João Pessoa, evidencia os avanços e vislumbra um futuro de mais crescimento. “No campo educacional é uma realidade sem volta, e que será preciso mais investimento na formação inicial e continuada de professores e professoras, de modo a responder às exigências e especificidades requeridas na educação especial numa perspectiva inclusiva”.

2ª Corrida Paraibana Pelo Autismo – A maior corrida inclusiva do Nordeste voltada para esse público tão especial vai acontecer em 27 de abril, no Busto de Tamandaré. Na última edição, o evento reuniu mais de mil atletas, entusiastas e famílias em uma manhã de muita energia e conexão. A prova tem a finalidade de despertar as pessoas sobre o que é autismo e, por meio do esporte, levar informação, desconstruir preconceito e, claro, incluir os autistas no meio da sociedade.

Autista e seu direito de consumidor – A Secretaria Municipal de Proteção e Defesa do Consumidor de João Pessoa reuniu, no início de março, pais de pacientes com Transtorno do Espectro Autista (TEA) para discutir falhas por parte de planos de saúde na assistência ao atendimento médico e ao tratamento prescrito.

Desde julho de 2022 que a Agência Nacional de Saúde Complementar tornou obrigatória a cobertura para qualquer método ou técnica indicada pelo médico assistente para o paciente que tenha um transtorno enquadrado na CID F84, de acordo com a classificação internacional da doença e que inclui o Transtorno do Espectro Autista.

Atendimento especializado – O Centro de Referência Municipal de Inclusão para Pessoas com Deficiência (CRMIPD), coordenado pela Secretaria Municipal de Saúde (SMS), também oferece atendimento especializado para crianças e adolescentes autistas. Ao chegar lá, o cidadão passa por uma triagem multiprofissional de avaliação e é encaminhado para os serviços especializados.

A equipe multidisciplinar do Centro de Referência realiza atendimentos nas mais diversas áreas, como Psicologia, Fonoaudiologia, Fisioterapia, Arteterapia, Educação Física, Psicopedagogia, Ortopedia, Neuropediatria, Psiquiatria e Assistência Social.

E tem programação especial em alusão ao mês de combate ao preconceito e a favor da conscientização e da inclusão de pessoas com TEA. Na sexta-feira (4) tem palestra sobre ‘A fonoaudiologia no TEA: comunicação que transforma’, com a fonoaudióloga Clarissa Madruga Holanda, às 13h30, no Centro. No domingo (6), será realizada a ‘Caminhada Azul’, no Busto de Tamandaré, às 16h.

Depois de conhecer todos esses projetos de inclusão social da Prefeitura de João Pessoa, não dá para encerrar essa reportagem sem lembrar de Paulo Freire: “A inclusão acontece quando se aprende com as diferenças e não com as igualdades”.