Paraíba atinge marca histórica com 80 cidades incluídas no Mapa do Turismo Brasileiro — Governo da Paraíba

A Paraíba deu um importante passo no desenvolvimento do turismo estadual ao ter 80 de seus municípios oficialmente reconhecidos no Mapa do Turismo Brasileiro, instrumento estratégico gerido pelo Ministério do Turismo. Esta conquista posiciona o estado como um dos destinos mais diversificados do Nordeste, com localidades que vão desde o litoral até o sertão agora integradas às políticas nacionais de fomento ao setor.

O anúncio foi recebido com entusiasmo pela Secretaria do Turismo e Desenvolvimento Econômico (Setde), que vem trabalhando em nome do Governo do Estado em parceria com prefeituras e iniciativa privada para qualificar a oferta turística em todo o território paraibano. A secretária da Setde, Rosália Lucas, comemorou a marca histórica. “Cada cidade incluída neste mapa representa novas oportunidades de geração de emprego e renda e representa o trabalho conjunto da gestão João Azevêdo, o vice-governador Lucas Ribeiro, os municípios e os parceiros da iniciativa privada. Estamos, todos juntos, comprometidos em fortalecer cada vez mais a Paraíba e colhendo os frutos desse trabalho, com nosso estado figurando como um dos destinos mais buscados no Brasil e no mundo”, afirma Rosália.

A inclusão no Mapa do Turismo Brasileiro permite que o município acesse recursos federais para infraestrutura, capacitação de mão de obra e participação em campanhas promocionais. Miguel Ângelo, gerente executivo do Turismo e interlocutor do Programa de Regionalização do Ministério do Turismo, afirma que o Mapa é um instrumento que vai potencializar o que cada localidade tem de melhor a oferecer. “Nós estamos nos empenhando para reforçar as parcerias com os municípios que compõem as regiões turísticas, bem como suas respectivas IGRs (Instâncias de Governança Regional), levando capacitações e assessoramentos necessários para que os municípios conheçam a ferramenta, como ela auxilia os gestores na tomada de decisões e posiciona o município estrategicamente dentro das 3 categorias atualmente vigentes entre municípios turísticos”, comenta.

O avanço reflete um crescimento de 23% no número de municípios paraibanos incluídos no mapa nos últimos três anos, saltando de 65 para 80 cidades. Este reconhecimento deve impulsionar o fluxo de visitantes para o estado em 2025 e próximos anos, com impactos positivos em toda a cadeia produtiva do turismo.

Para Delano Tavares, secretário executivo do Turismo, o estado tem muito a crescer ainda. “Com os novos municípios no Mapa do Turismo, a expectativa é que a Paraíba atraia ainda mais turistas, gerando impactos positivos na economia local e fortalecendo a identidade cultural do estado. Este avanço também abre portas para novos investimentos e parcerias, consolidando o turismo como um dos pilares do desenvolvimento socioeconômico da Paraíba”.

A PARAÍBA NO MAPA:

As cidades paraibanas estão distribuídas em 13 regiões turísticas: Brejo, Cariri, Costa das Falésias, Serra da Borborema, Trilhas dos Potiguara, Curimataú, Fórum de Turismo Sustentável do Seridó, Fórum de Turismo Sustentável do Vale do Piancó, Rota Sanhauá, Vale do Mamanguape, Vale do Paraíba, Vale dos Sertões e Vale dos Dinossauros, demonstrando a diversidade de atrativos paraibanos.

Esta categorização é fundamental para direcionarmos investimentos e políticas públicas de forma estratégica. No Mapa, as cidades são distribuídas em três categorias principais:

Municípios Turísticos (5%)

São os destinos principais, com infraestrutura consolidada e fluxo significativo de visitantes. A Paraíba possui quatro cidades nesta categoria:

– João Pessoa (Rota Sanhauá)

– Campina Grande (Serra da Borborema)

– Conde (Costa das Falésias)

– Patos (Vale dos Sertões)

Municípios com Oferta Turística Complementar (82,5%)

Representam a maioria (66 cidades) e oferecem atrativos que complementam os destinos principais. Destaques incluem:

– Areia e Bananeiras (Brejo)

– Sousa e Cajazeiras (Vale dos Dinossauros)

– Baía da Traição (Trilhas dos Potiguara)

– Cabaceiras e Monteiro (Cariri)

Municípios de Apoio ao Turismo (12,5%)

As 10 cidades desta categoria possuem infraestrutura básica para apoiar o fluxo turístico regional, como:

– Assunção e Caraúbas (Cariri)

– São José do Sabugi (Vale dos Sertões)

– Monte Horebe (Vale dos Dinossauros)

O relatório completo está disponível para consulta no site do Ministério do Turismo.