Hospital Santa Isabel reforça cuidados e realiza ações no mês que celebra a segurança do paciente

No Hospital Municipal Santa Isabel, a qualidade no atendimento e a segurança do paciente são prioridades. Reforçando esses cuidados, nesta terça-feira (1º), Dia Nacional de Segurança do Paciente, foi realizada uma ação em todas as enfermarias do hospital, envolvendo pacientes e acompanhantes como co-participantes no processo de cuidados. Na ocasião foram reforçadas duas das seis Metas Internacionais de Segurança do Paciente, estabelecidas pela Organização Mundial da Saúde (OMS) – Meta 1 (identificação segura) e Meta 2 (comunicação efetiva). Essas estratégias visam minimizar riscos e assegurar que cada paciente receba a assistência adequada, desde sua entrada até a alta hospitalar.

Durante as atividades, organizadas pelo Núcleo de Segurança do Paciente (NSP) e o Serviço Social, foram oferecidas orientações sobre a importância do envolvimento ativo desses profissionais na assistência hospitalar. “A conscientização sobre a correta identificação, a necessidade de esclarecer dúvidas com a equipe e a participação na tomada de decisões contribuem significativamente para uma experiência mais segura e humanizada”, destaca a nutricionista Danielly Chiappetta, que coordena o NSP.

Uma das principais iniciativas voltadas para a segurança do paciente envolve a correta identificação em todos os momentos do atendimento. O HMSI adota pulseiras de identificação padronizadas, conferências constantes pelos profissionais de saúde e a utilização de protocolos rigorosos para evitar qualquer equívoco relacionado à identidade do paciente. “Dessa forma, prevenimos erros e garantimos que cada procedimento seja realizado com precisão”, afirma Danielly Chiappetta.

Além disso, a comunicação efetiva entre os membros da equipe assistencial tem sido continuamente aprimorada. Processos padronizados, como a passagem segura de plantão e o uso de protocolos estruturados para transmissão de informações, garantem que todas as condutas sejam alinhadas corretamente, reduzindo falhas e aumentando a eficiência da assistência.

Colaboração dos acompanhantes – Durante a ação desta terça-feira, a equipe do Serviço Social também reforçou a importância dos deveres e obrigações dos acompanhantes, destacando que um ambiente tranquilo é essencial para a recuperação do paciente. Foi enfatizado que evitar barulhos desnecessários, especialmente durante a noite, contribui para o conforto e bem-estar dos internados. “A colaboração dos acompanhantes na manutenção da ordem e do silêncio é fundamental para garantir que os pacientes tenham um descanso adequado, o que impacta diretamente na qualidade do cuidado e no processo de recuperação”, ressaltou a assistente social Fernanda Soares. Além dela, também participaram da ação as assistentes sociais Rosilda Varela, Eliane Lucena e Gracy Costa.

“A busca pela excelência no atendimento no Hospital Municipal Santa Isabel é contínua. Com a implementação dessas ações e o envolvimento de toda a equipe de saúde, pacientes e familiares, conseguimos fortalecer a cultura de segurança e proporcionar um ambiente hospitalar mais confiável e acolhedor”, enfatiza a coordenadora do NSP, Daniella Chiappetta.

Metas – Durante o mês de abril, todas as metas de segurança serão trabalhadas em momentos específicos, com a equipe, pacientes e acompanhantes, por meio de palestras, treinamentos e ações educativas. O objetivo é reforçar a importância da cultura da segurança e incentivar a participação ativa de todos na promoção de um ambiente hospitalar mais seguro para os profissionais e usuários da Rede Municipal de Saúde.

As seis Metas Internacionais de Segurança do Paciente, cujas diretrizes são seguidas pelo HMSI, são:

1. Identificação Correta dos Pacientes – Garante que cada paciente receba o cuidado adequado para evitar trocas ou erros;

2. Melhoria na Comunicação Efetiva – Reduz falhas na troca de informações entre profissionais e assegura que as orientações sejam compreendidas corretamente;

3. Segurança na Prescrição, Uso e Administração de Medicamentos – Minimiza riscos relacionados ao uso de medicamentos, prevenindo erros de dosagem ou administração inadequada;

4. Cirurgia Segura – Implementa protocolos para garantir que o procedimento correto seja realizado no paciente certo e na parte correta do corpo;

5. Redução do Risco de Infecções Associadas à Assistência à Saúde – Adota medidas rigorosas de higiene e controle de infecções para proteger pacientes e profissionais;

6. Prevenção de Quedas e Lesões por Pressão – Implementa estratégias para evitar acidentes e complicações decorrentes da imobilidade prolongada.